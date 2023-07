Fokus liegt nun auf Talente-Entwicklung

Auf den FC Würnitz wartet zur kommenden Saison mit der Verlegung in die 2. Klasse Wachau/Donau nicht nur eine sportliche Veränderung. Auch vereinsintern befinden sich die Würnitzer aktuell in einem großen Umbruch. „Vor wenigen Wochen haben sich Branislav Popic und sein Sohn Goran Popic bei uns gemeldet. Branko war vor geraumer Zeit Trainer auf Bundesliganiveau und besitzt sämtliche Trainerlizenzen. Die beiden haben uns ein Projekt vorgelegt, das uns relativ rasch überzeugt hat. Nun werden wir gemeinsam dieses Konzept bestmöglich umsetzen“, so Würnitz-Obmann Gernot Stöcklmayer.

Zuletzt waren Vater und Sohn Popic im Nachwuchs von Obergänserndorf tätig, in Würnitz werden sie nun auch als Trainerduo übernehmen. Ziel ihrer Philosophie sei es, möglichst viele talentierte Nachwuchskicker zum FC Würnitz zu lotsen.

„Es werden etwa zehn junge Talente aus der Umgebung schon bald den Weg nach Würnitz finden. Sie werden von Anfang an bestmöglich in den Kampfmannschaftsbetrieb eingebunden. Innerhalb der Mannschaft soll ein großer Konkurrenzkampf herrschen. Wir wollen, dass jeder Spieler alles für seinen Platz am Rasen gibt“, führt Stöcklmayer genauer aus. Gleichzeitig werden die Würnitzer mit Antonin Cech, Jaroslav Behalik und Petr Kobylik nur drei Spieler verabschieden.

„Wer nicht zum Training kommt, wird aussortiert“

Stöcklmayer ist sich der Radikalität hinter dem Umbruch bewusst: „Wir werden einen sehr breiten Kader haben. Wenn jemand nicht zum Training kommt, wird er aussortiert. Gleichzeitig werden wir auch nur noch Aufwandentschädigungen auszahlen. Der Fokus des FC Würnitz liegt fortan voll und ganz auf der Entwicklung unserer Talente, der Tabellenrang am Ende der Saison spielt eine untergeordnete Rolle.“