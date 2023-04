Fels gegen Krems ohne Mühe

„Krems war nicht in der Verfassung, dass sie uns wehtun hätten können“ - so beschrieb Fels' Trainer Lucas Fiegl die Partie nach dem Schlusspfiff. Was wohl vor allem an der Verletzung von Zgodic und der dünnen Personaldecke der Gäste vom Samstag zu tun hatte: Goalie Rekirsch musste als Feldspieler aushelfen.

Das Ergebnis am Ende eindeutig aus. Goldschmidt verwandelte in der 41. Minute einen Elfer, nachdem ein Kremser bei einer Wiesinger-Flanke zu spät gekommen war. Sipka erhöhte kurz nach der Pause auf 2:0, ehe Mayer sich bei einem Gestocher nach einem Corner durchsetzte.

„Ein gutes Pferd springt immer nur so hoch wie es muss“, kommentierte Fiegl den Sieg lakonisch. Was damit gemeint war? „Uns fehlt derzeit das Selbstvertrauen, unsere PS auf den Platz zu bringen“, so der Coach. Mehr als die drei Torchancen hatte der USC nämlich auch nicht zu verbuchen. Ein Sieg mit Abstrichen also, gegen einen geschwächten Gegner. Am Montag wartet mit Tulbing ein anderes Kaliber auf Fels.

Statistik:

Fels - Krems SC II 3:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (41.) Goldschmidt, 2:0 (46.) Sipka, 3:0 (62.) Mayer

Karten: Wiesinger (86., Gelbe Karte Kritik).

Fels: Zeilinger (68. Pfeffer), Lackner, Eckenfellner (68. Pacak), Goldschmidt, Schauhuber (77. Macko), Eichberger, Sipka, Ulrich, Wiesinger (87. Redl), Mayer, Sedlmaier

Krems SC II: Kuntner, Zgodic Kerim (22. Bakal), Bakir, Cichos, Hajrulahi, Memedi, Rekirsch, Zgodic Kenan, Yusupov, Baumgartner, Ibraimi

80 Zuschauer, Schiedsrichter: Mehmet Günes