„Banane“ läutet Tulbinger Sieg ein

Welchen Anteil der Wind letzten Endes am Tulbinger Sieg hatte, ist ungewiss. Sicher ist hingegen, dass er bei Fertls 0:1 kräftig mithalf: In der 9. Minute segelte der Eckball des Tulbingers direkt in den Kasten.

Nach der „Banane“ zum Auftakt blieb es lange relativ ruhig. Fels biss sich die Zähne an der Tulbinger Abwehr aus, während die Friedrich-Elf selbst nur wenige Chancen zu verbuchen hatte. Erst im letzten Drittel der Partie nahm diese wieder Fahrt auf. In der 76. überriss Koberger, dass Goalie Sedlmaier zu weit draußen stand und überhob selbigen. Drei Minuten später brachte Mayer den SKT-Sieg in trockene Tücher: Koberger schoss nach einer Freistoß-Vorlage den Goalie an, Mayer staubte den Abpraller zum 0:3 ab.

„Wir konnten Qualität von der Bank bringen: Das ist der Hauptgrund, warum wir diese Partie gewonnen haben“, analysierte Tulbings Sportlicher Leiter Onur Yagan nach Schlusspfiff. Trainer Friedrich hatte sich in der Halbzeit aufgrund einer Verletzung selbst aus dem Spiel nehmen müssen - mit Hernaus stand aber adäquater Ersatz bereit. Der eingewechselte Gerstl Würzl brachte schließlich jene Körperlichkeit ins Spiel der Gäste, die diesen vorher gefehlt hatte.

Fels Trainer Lucas Fiegl haderte indes mit seiner Offensive: „Vorne hat uns heute die Durchschlagskraft gefehlt“. Aktuell sei der USC „nicht in der Verfassung, dass wir in gewissen Phasen ein Scheibchen drauflegen. Mit Tulbing hat heute die abgezocktere Mannschaft gewonnen.“

Statistik:

Fels - Tulbing 0:3 (0:1)

Torfolge: 0:1 (9.) Fertl, 0:2 (76.) Koberger, 0:3 (79.) Mayer

Karten: Wick (85., Gelbe Karte Foul), Lackner (72., Gelbe Karte Kritik), Goldschmidt (80., Gelbe Karte Foul), Ulrich (78., Gelbe Karte Foul), Fiegl (54., Gelbe Karte Kritik)Gerstel Würzl (58., Gelbe Karte Unsportl.), Wimmer (19., Gelbe Karte Foul), Mayer (78., Gelbe Karte Kritik)

Fels: Ulrich, Mayer Felix, Goldschmidt, Sedlmaier, Sipka, Schauhuber, Lackner, Wiesinger, Zeilinger, Eichberger, Macko (81. Wick)

Tulbing: Koberger, Krumpl (82. Säckl), Friedrich (HZ. Hernaus), Zeiner (82. Mertinger), Mayer Kevin, Jelec, Fertl, Wimmer (HZ. Gerstel Würzl), Baumühlner, Holzbauer (HZ. Vrtis), Arnold

133 Zuschauer, Schiedsrichter: Emre Tug