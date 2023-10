Die Gründe für das Desaster

Beim FZSV Rußbach sprach man bereits zu Saisonbeginn von einem verkorksten Start. Mittlerweile ist die zehnte Runde gespielt und die Pleitephase erstreckt sich weiterhin über die gesamte Hinrunde hinweg. Mit zehn Punkten aus zehn Spielen bleibt man weit hinter den ursprünglichen Saisonzielen. Die NÖN ging mit Coach Manuel Weber auf Ursachenforschung:

Die Kadersituation

„Es hat bereits mit dem Ende der Vorbereitung begonnen, als ein paar Spieler fast die ganze Vorsaison aufgrund von endlos langen Urlauben verpasst haben“, so Weber. Relativ rasch kamen dann auch schon die ersten verletzungsbedingten Ausfälle dazu. Auch aktuell müssen die Rußbacher mit Nicolas Gratzl, Lukas Degendorfer und Nico Brat auf drei Leistungs-träger verzichten. „Sobald ein Spieler von seiner Verletzung zurückkommt, fällt bereits der nächste Mann wieder für ein paar Wochen aus. Mit Spielern aus der Reservemannschaft können wir das leider nur bedingt auffangen“, seufzte Weber.

Die Rücktritte

Neben diesen verletzungsbedingten Ausfällen gab es in den vergangenen Wochen zudem auch zwei außerordentliche Mannschaftsrücktritte. „Zuerst hat uns unser langjähriger Spieler Julian Huto nach einer weiteren üblen Verletzung das vorläufige Karriereende verkündet, da er ansonsten aufgrund seiner vielen Ausfälle aus der Vergangenheit in seinem Beruf womöglich dienstrechtliche Konsequenzen zu spüren bekommen könnte. Auf dem Weg zum Sitzenberg-Spiel hat mir dann auch unser Sommerneuzugang Burhan Cobanoglu aus dem Nichts sein Karriereende verkündet“, so Weber weiter.

Das fehlende Glück

Neben den personellen Problemen abseits des Platzes machen die Rußbacher aber auch auf dem Spielfeld oftmals einen unglücklichen Eindruck. So holte man sich im vergangenen Spiel gegen Furth gleich zwei Rote Karten für Alessandro Kerner und Alexander Maric ab. Die glatt Rote Karte für Kerner warf dabei bei Weber ein großes Fragezeichen auf: „Alessandro hat nach einem Zweikampf im Strafraum unabsichtlich mit der Hand den Ball berührt. Als Folge gab es Rot sowie einen Elfmeter. Eigentlich bin ich aber davon ausgegangen, dass die doppelte Bestrafung in diesem Szenario nicht mehr erlaubt ist.“

Für Weber heißt es nun, die Nerven zu bewahren: „Wir müssen diese grauenhafte Halbsaison jetzt einfach seriös zu Ende spielen. Im Winter müssen wir dann aber unbedingt handeln und den Kader verbreitern.“