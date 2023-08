Entwicklungsprozess ist nicht abgeschlossen

Während viele Personen den Umstrukturierungen im fußballerischen Unterhaus eher skeptisch gegenüberstanden, freute sich FZSV-Rußbach-Coach Manuel Weber bereits vor etwa einem Jahr auf die neue Herausforderung. „Ich war von Anfang an der Meinung, dass uns eine interessante Liga erwartet. Damit hatte ich wohl auch nicht unrecht. Mit Teams wie Getzersdorf, Hadersdorf oder Sitzenberg wurde die Liga qualitativ aufgewertet.“

Als Tabellenachter war Weber im ersten Jahr seiner Rückkehr nach Niederrußbach auch zufrieden. Die Mittelfeldplatzierung seiner Mannschaft sieht er kurz vor dem Beginn der neuen Saison als Ansporn für die Zukunft: „In erster Linie ist es natürlich schade, dass wir nicht ganz oben mitgespielt haben. Man muss aber auch realistisch sagen, dass das nicht immer möglich ist. Der gesamte Verein befindet sich in einem Entwicklungsprozess der viel Arbeit, Disziplin sowie ein klares Ziel benötigt. Ich denke, dass wir uns auf einem guten Weg befinden.“

Höhepunkt war der Sieg gegen den Meister

Wie groß das Potenzial ist, zeigte sich in der Rückrunde: „Wir konnten schöne Siege gegen Hadersdorf sowie den späteren Meister aus Getzersdorf feiern, die rückblickend sicherlich die großen Highlights der Saison waren. Alles in allem waren in dieser Saison sämtliche Emotionen bei uns vertreten.“ Für die neue Saison will Weber angreifen und sich in der Tabelle verbessern.

Und ihm ist noch eines enorm wichtig: „Wir haben so viele freiwillige Helfer, die den Verein am Leben erhalten, egal ob unser Greenkeeper Mudschi, der stets tolle Platzverhältnisse für unsere Spiele schafft, oder das Kantinenteam rund um Chefin Sabine sowie unsere Pressefotografin Kerstin“, streut Weber Rosen. „Zu guter Letzt möchte ich mich bei meinem Co-Trainer Philipp Ehrentraud, Sportdirektor Christian Aigner sowie generell dem gesamten Vorstand bedanken. Denn die Zusammenarbeit macht echt Spaß und klappt ganz gut.“