Knalleffekt! Weber legt das Traineramt nieder

Mit dem 2:2-Auswärtsremis gegen Stetteldorf kommt nicht nur diesjährige Hinrunde für den FZSV Rußbach zum Schluss. Auch Coach Manuel Weber verkündete nach der Partie offiziell das Ende seiner zweiten Amtszeit als Trainer der Rußbacher. Vereinsintern habe Weber seinen Rücktritt bereits vor mehreren Wochen bekanntgegeben. „Ich habe schon vor vier bis fünf Wochen die Entscheidung getroffen, leicht ist mir das aber nicht gefallen“, so Weber.

Als Hauptgrund für diesen Schritt nennt Weber die stagnierende Entwicklung innerhalb seiner Mannschaft: „Ich habe vor anderthalb Jahren meine Amtszeit in Rußbach mit dem Ziel begonnen, den gesamten Verein gemeinsam mit den Verantwortlichen ein bis zwei Schritte weiterzubringen. Manche Dinge konnten wir in dieser Periode sicherlich umsetzen, sportlich habe ich aber das Gefühl, dass wir seit geraumer Zeit nicht mehr vom Fleck kommen.“

Die Hinrunde hat Weber oftmals zum Nachdenken gebracht: „Wir sind bereits mit einem relativ dünnen Kader in die Saison gestartet. Verletzungen, Urlaube und außerordentliche Rücktritte haben die Situation dann immer weiter verschlechtert. In meinen 23 Jahren als Trainer gab es wohl keine Halbsaison, die mich mehr zur Verzweiflung getrieben hat als diese. Letztendlich hat mir mein Bauchgefühl dann das Signal gegeben, dass ich mein Traineramt zurücklegen soll, da wir als Mannschaft einfach an irgendeinem Hindernis anstehen.“

Weber fiel die Entscheidung nicht leicht: „Der FZSV Rußbach war schon seit meiner ersten Amtszeit ein Herzensprojekt für mich. Durch die familiäre Atmosphäre habe ich hier viele Freundschaften für die Zukunft geschlossen. Auch wenn ich nicht mehr Trainer bin, werde ich dem FZSV immer als Fan erhalten bleiben.“

Leidenschaft als Trainer ging noch nicht verloren

Mit Blick auf seine weitere Zukunft als Trainer möchte Weber nichts überstürzen: „Ich habe meine Leidenschaft am Trainerdasein auch nach 23 Jahren sicherlich nicht verloren. Selbst würde ich mich als Entwickler beschreiben, der stets den Wunsch hat, das Maximum aus einer Mannschaft herauszuholen. Manchmal steht mir dieses Streben nach Perfektion aber vielleicht selbst im Weg. Fakt ist, dass ich früher oder später wieder ins Trainergeschäft einsteigen möchte. Wichtig ist mir, dass ich ein gutes Bauchgefühl bei der Sache habe.“

Für den FZSV wünscht sich Weber ein neues Trainergesicht: „Ich denke, dass der Verein jetzt einen Coach braucht, der nur wenig Berührungspunkte mit dem FZSV hat und frische Ideen nach Rußbach mitbringt. Das braucht die Mannschaft.“