Hadersdorf zurück an der Spitze

Das Highlight der Partie waren wohl die ersten 20 Minuten. „Da hätten wir schon 3:0 führen können“, schildert Hofstetter. Zweimal im Fokus stand Matthias Poschenreithner der zuerst alleine vorm Tor an Getzersdorf-Schlussmann Patrick Oetl scheiterte und darauf im Sechzehner zu Fall gebracht wurde. Für viele auf dem Platz ein klarer Strafstoß. Schiedsrichter Gerhard Mann ließ jedoch weiterlaufen. In Minute 16 gelang dann nach einer Flanke von Poschenreithner doch der Führungstreffer durch Armin Schneider. Die Führung konnten die Gäste keine zehn Minuten später egalisieren. Nach einem langen Ball hinter die Kette war Stefan Steiner zur Stelle und traf zum Ausgleich. Kurz vor der Pause brachte Armin Schneider mit seinem Doppelpack die erneute Führung. Die Getzersdorfer konnten sich jedoch erneut zurück kämpfen und glichen durch Florian Brandl in Minute 59 aus.

Doppelbelastung machte sich bemerkbar

Nach dem Ausgleich merkte man beiden Mannschaften das anstrengende Wochenende an. Keines der Teams ging anschließend unnötiges Risiko ein und es kam zu keinen zwingenden Möglichkeiten mehr. Die Punkteteilung in diesem Spitzenspiel und die klare 3:0 Niederlage von Sitzenberg gegen Zwentendorf sorgt weiterhin für ein extrem spannendes Titelrennen in der 2. Klasse Wachau/Donau.

Stimmen zum Spiel

Gerhard Hofstetter (Trainer Hadersdorf):„ Das Unentschieden hilft uns nicht wirklich weiter. Wir müssen die „Big-Points“ gegen die direkte Konkurrenz machen.

01.05.2023 17:30

Statistik:

Hadersdorf - Getzersdorf 2:2 (2:1)

Torfolge: 1:0 (16.) Schneider, 1:1 (24.) Steiner, 2:1 (44.) Schneider, 2:2 (59.) Brandl

Karten: Leutl (66., Gelbe Karte Foul), Kloss (49., Gelbe Karte Foul), Trybus (88., Gelbe Karte Foul)Jakubicka (89., Gelbe Karte Unsportl.), Steiner (71., Gelbe Karte Kritik), Steiner (53., Gelbe Karte Foul)

Hadersdorf: Koppensteiner Patrick, Popp, Gruber, Neugebauer, Leutl, Poll (HZ. Koppensteiner), Hennebichler (75. Trybus), Müllner, Poschenreithner (90+2. Kittenberger), Kloss (69. Koppensteiner), Schneider

Getzersdorf: Oetl, Hirschböck, Veselji, Friedl, Stancik (15. Steiner), Brandl, Jakubicka, Haslinger, Weissinger, Steiner Stefan (80. Redl), Biesenberger

180 Zuschauer, Schiedsrichter: Gerhard Mann