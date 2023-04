Hadersdorf verteidigt die Tabellenführung

Werbung

Hadersdorf - Sitzenberg 0:0. Schwere Platzverhältnisse machten ein technisches Spiel nicht möglich. So wurde es ein Spitzenspiel geprägt von Kampf und Einsatz. In der ersten Halbzeit konnte man die Bedeutung der Partie jedoch nicht vom Spiel der Hofstetter-Elf ablesen. Die Kamptaler agierten teilweise wie gehemmt und taten sich schwer Torchancen herauszuspielen. Wenn es mal gefährlich wurde, dann nur über Standards. Die Gäste aus Sitzenberg, die in Durchgang eins noch mehr vom Spiel hatten, wären dann auch beinahe in Führung gegangen. Wäre da nicht Hadersdorf Schlussmann Markus Poll, der nach einem Abschluss der Gäste innerhalb des Strafraums gekonnt abtauchte und den Ball parierte.

Steigerung in Durchgang zwei

In der zweiten Spielhälfte traten die Tabellenführer dann präsenter auf und trauten sich mehr zu. Folglich kontrollierte man das Geschehen und war spielerisch überlegen. Dennoch kam es auch in den zweiten 45 Minuten zu keinen Hochkarätern. Die zwei Spitzenteams der Liga trennten sich also torlos. Aber auch die Konkurrenz aus Fels und Rust trennte sich mit Unentschieden und somit bewegt sich an der Spitze der 2. Klasse Wachau/Donau nicht viel.

Stimmen zum Spiel

Gerhard Hofstetter (Trainer Hadersdorf): „Es war ein gerechtes Unentschieden. Das war zwar für uns die Möglichkeit uns etwas abzusetzen, durch die Punkteteilung ist jedoch nicht wirklich etwas passiert. Es wird bis zum Schluss spannend bleiben.“

31.03.2023 20:00

Tore:

Hadersdorf: Markus Poll, Hans Ferdinand Gruber, Matthias Poschenreithner, Matthias Kloss, Patrick Neugebauer, Markus Koppensteiner, Mark Leutl, Thomas Hennebichler, Oliver Müllner, Patrick Koppensteiner, Armin Schneider, Christoph Koppensteiner, Rene Popp, Fabian Palk, Christoph Enzinger, Nico Metze, Philipp Kittenberger, Fabian Palk (69. statt Thomas Hennebichler), Rene Popp (81. statt Patrick Neugebauer)

Sitzenberg / R.: Reinhard Schreiber, Daniel Vermeulen, Benjamin Steinwendtner, Marcel Marchetti, Lubos Halabrin, Martin Wedlich, Milan Urban, Manuel Nagelseder, Daniel Schweigl, Klaus Bäck, Andreas Haimel, Florentin Edelbacher, Thomas Scherner, Lukas Steinwendtner, Moritz Öllerer, Johannes Denk

Karten: Patrick Koppensteiner (40. Gelb Foul), Klaus Bäck (64. Gelb Foul), Andreas Haimel (90. Gelb Foul)