Gegen den Zeitgeist

Es würde so gar nicht dem Zeitgeist entsprechen. Beim ESV Krems bahnt sich ein völlig überraschendes Comeback an. Zuletzt war es doch eher der Trend, Vereine zu Grabe zu tragen als sie zurück aus der Versenkung zu holen – insbesondere im Bezirk Krems.

Der ESV Krems ist ein Traditionsverein mit mehr als 100-jähriger Geschichte. Umso trauriger war es, was sich in den bis dato letzten Jahren seiner reellen Existenz abspielte. Eine zusammengekaufte Altstar-Truppe ohne Identität kämpfte sich in der stets gähnend leeren, für ESV-Verhältnisse völlig überdimensionierten Heimstätte für furchtbar viel Geld in der 2. Klasse ab. Als das Schauspiel dann vor knapp einem Jahr zu Ende ging, war niemand überrascht.

Wie seriös der nunmehrige Wiederbelebungsversuch ist, bleibt abzuwarten. Die jüngere ESV-Vergangenheit soll den handelnden Personen aber ein mahnendes Beispiel sein.