KSC II bleibt weiterhin sieglos

Kremser SC II - Stetteldorf 0:2. In der Nachtragspartie am Mittwochabend gegen Stetteldorf, sollte für das zweite Team des Kremser Sportclubs der erste Erfolg in der Rückrunde her. Bereits nach drei Minuten mussten die Heimischen jedoch dem nächsten Rückstand hinterherlaufen. Ein gut getretener Freistoß von Daniel Schöllenbauer fand direkt den Weg ins Tor nachdem der Ball einmal vor Schlussmann Alen Bakal aufhüpfte und somit unangenehm aufs Tor kam. Im Anschluss hatten die Kremser zwar mehr von der Partie, waren aber in ihren Aktionen nicht effezient genug.

Entscheidung durch Schöllenbauer-Doppelpack

Gegen Ende der Partie warf der KSC II nochmal alles nach vorne um noch den Ausgleichstreffer zu erzielen. Man machte hinten auf und lud den Gegner zum Kontern ein. So ein besagter Umschalter war es dann auch, der erfolgreich von den Gästen zu Ende gespielt wurde. Schöllenbauer jubelte über seinen zweiten Treffer sorgte für den Endstand von 2:0 für Stetteldorf.

Stimmen zum Spiel

Günter Mayer (Trainer KSC II): „Wir hatten viele Chancen, konnten uns aber nicht dafür belohnen. Im letzten Drittel waren wir nicht konsequent genug.“

12.04.2023 19:30

Statistik:

Krems SC II - Stetteldorf 0:2 (0:1)

Torfolge: 0:1 (3.) Schöllenbauer, 0:2 (80.) Schöllenbauer

Karten: Kuntner (5., Gelbe Karte Foul)

Krems SC II: Marchese, Lehner, Zgodic (HZ. Hajrulahi), Bakir (73. Handanagic), Yusupov (85. Baumgartner), Kuntner (HZ. Eryilmaz), Cichos, Asani, Hajrulahi, Bakal, Zgodic (HZ. Hajrulahi)

Stetteldorf: Samer, Leitner, Beluli, Kunduraci (92. Muik), Schwaiger, Srejic, Brandstetter, Hlinka, Schöllenbauer (93. Dwornikowitsch), Harbich (93. Gregor), Trnka

75 Zuschauer, Schiedsrichter: Lukas Scharl