Fels mit sensationellem Comeback

„Körperlos, emotionslos, enttäuschend“ - das war die erste Halbzeit aus Sicht von Fels' Trainer Lucas Fiegl. Seine Spieler zeigten gegen Neuaigen zunächst einen lethargischen, uninspirierten Auftritt, bei dem so ziemlich alles schief ging, was schief gehen konnte. Das mit Macko und Hofstetter zwei Stammpersonalien fehlten, machte die Sache nicht besser.

Der SVN erwischte währenddessen einen Topstart und schenkte Fels gleich drei Mal ein. Zum ersten Mal dabei in der 24., als Petrovic einen Freistoß direkt verwandelte. Beim 2:0 setzte sich dann Bedzeti bei einem Gestocher im Strafraum durch, zuvor hatte die Felser Außenverteidigung geschlafen.



Und dann war da eben noch dieser umstrittene Elfer. „Mein Verteidiger hatte die Hände in der Höhe, der Neuaigner hat sich einfach fallen lassen“, will Fiegl gesehen haben: „Keine Ahnung, was der Schiri da gesehen hat.“ Domazet war's egal, er verwandelte den Strafstoß.

Aufholjagd

3:0, Partie gelaufen? Mitnichten: Fels blies nämlich zur Aufholjagd. Und die begann mit der 45. Minute auch recht flott. Wieder mit einem Elfmeter, wieder umstritten, nur diesmal verwandelte Sipka den Ball. Nach der Pause ging es dann direkt mit Mayers Anschlusstreffer weiter.

Mit dem Grande Finale ließen sich der Felser dann Zeit. Und zwar bis auf den letzten Drücker: Erst in der 96. Minute gelang Lackner das befreiende 3:3. Ein Corner war auf die Stange geprallt, Lackner nahm das Leder mit der Brust und versenkte es im Kasten.

„Ein schwieriger Tag“, zieht Fiegl nach dem Unentschieden Fazit: „Wir wissen, dass uns solche kleinen Plätze nicht liegen. Ich habe davor gewarnt, das ist aber offenbar nicht zu 100 Prozent angekommen. Nächstes Mal müssen wir es besser machen.“

23.04.2023 16:30

Statistik:

Neuaigen - Fels 3:3 (3:1)

Torfolge: 1:0 (24., Freistoß) Petrovic, 2:0 (36.) Bedzeti, 3:0 (44., Elfmeter) Domazet, 3:1 (45., Elfmeter) Sipka, 3:2 (67.) Mayer, 3:3 (96.) Lackner

Karten: Sefuli (85., Gelbe Karte Foul), Petrovic (60., Gelbe Karte Unsportl.), Lazarevic (19., Gelbe Karte Foul)Wick (85., Rote Karte Torchancenverh.)

Neuaigen: Adamovic (65. Stankovic), Dudakovic, Schweifer, Lazarevic, Petrovic, Martinovic (63. Matic), Kaudela, Domazet, Cerinski, Bedzeti, Petric (70. Sefuli)

Fels: Sedlmaier, Schauhuber, Mayer, Wick, Eichberger, Wiesinger, Lackner, Goldschmidt (80. Liebner), Sipka, Ulrich, Zeilinger

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Nermin Keserovic