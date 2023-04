Kick'n'Rush in Neuaigen

Die Neuaigner verfolgten gegen die nominell überlegenen Tulbinger eine altbewährte Strategie: Hohe Bälle auf ihre zwei Offensivjuwele, Bedzeti und Matic, sollten gefährliche Situationen kreieren. Was einmal sogar funktionierte, nämlich als Bedzeti einem Tiefenpass hinterhersprintete und von Goalie Arnold zu Fall gebracht wurde. Bedzeti verwandelte den fälligen Elfer dann gleich selbst.

Damit war das Potenzial des Neuaigner Kick'n'Rush - zumindest für dieses Spiel - aber auch schon ausgeschöpft. Denn die Gäste aus Tulbing brachten trotz des eher holprigen Starts ihre Qualität auf den Platz und verbuchten das Gros des Ballbesitzes.

Auf „X“-Kurs, bis ...

Wobei sich diese Überlegenheit lange nicht in Toren niederschlug. Bis spät in die zweite Hälfte blieb es nach Kobergers und Bedzetis Strafstoßtoren beim 1:1.

Dafür ging es in der Schlussviertelstunde so richtig rund. In der 72. Minute wurde Holzbauer gefoult, ob in oder außerhalb des Strafraums blieb umstritten. Der Schiri entschied zum Unmut der Tulbinger auf Freistoß. Köpf hielt das aber nicht davon ab, den Standard ins 1:2 zu verwandeln.

Der Knoten war hernach geplatzt: In der 79. legte Holzbauer nach einem Pass in die Tiefe nach, Jelec erhöhte mit einem platzierten Schuss aus 18 Metern auf 1:4 und Köpf rundete das Ergebnis mit einem Kontertor ab. Begeisterungsstürme sollte das hohe Ergebnis beim Schlusspfiff nicht auslösen: „Drei Punkte waren das Ziel, das haben wir erreicht. Danke, auf Wiederschauen. Ein besonders schönes Spiel war das nicht“, kommentiert Onur Yagan, Sportlicher Leiter der Tulbinger.

Statistik:

Neuaigen - Tulbing 1:5 (1:1)

Torfolge: 0:1 (27., Elfmeter) Koberger, 1:1 (29., Elfmeter) Bedzeti, 1:2 (72., Freistoß) Köpf, 1:3 (79.) Holzbauer, 1:4 (80.) Jelec, 1:5 (85.) Köpf

Karten: Matic (24., Gelbe Karte Unsportl.), Cerinski (71., Gelbe Karte Unsportl.), Biresic (36., Gelbe Karte Foul)Köpf (44., Gelbe Karte Foul), Arnold (28., Gelbe Karte Foul).

Neuaigen: Petric, Matic (87. Maringer), Biresic (77. Bedzeti), Kaudela, Pegler (56. Tesanovic), Dudakovic, Schweifer, Cerinski, Sefuli, Bedzeti Fadim, Lazarevic (56. Gashi)

Tulbing: Arnold, Friedrich, Koberger, Krumpl (85. Hernaus), Jelec, Fertl (56. Holzbauer), Baumühlner, Gerstel Würzl (HZ. Wimmer), Köpf, Zeiner (85. Säckl), Mayer

75 Zuschauer, Schiedsrichter: Ferdi Oezdogan