11. Runde: Gerangel um den Anschluss an die Spitze

Während die Reidlinger ganz oben einsame Runden drehen, stehen den übrigen Titelanwärtern womöglich schon die ersten Knock-Out-Spiele bevor. Die Plätze zwei bis sieben rittern um den Anschluss an die Spitze. Wer verliert, droht diesen schon früh in der Saison zu verlieren.

Die zwei Top-Spiele der 11. Runde werden am Samstag angepfiffen: Furth gegen Zwentendorf (15 Uhr) und Hadersdorf gegen Rust (15 Uhr). Die beiden Tullnerfelder Mannschaften vereint etwas: Sie haben - nach einem katastrophalen Saisonstart - in den letzten Wochen den Turbo angeworfen. Von den Kremser Vereinen war zuletzt nur Furth auf der Überholspur. Die Hadersdorfer, hingegen, müssen nach der Niederlage gegen Zwentendorf einen Gang hochschalten, wollen sie im Titelrennen noch eine Rolle spielen.

Samstag: Korneuburger Derby - Sitzenberg mit entspanntem Wachau-Ausflug?

Auch die Reidlinger pilgern diese Woche in die Wachau (Krems - Sitzenberg, 15 Uhr). Vermutlich könnte sich SCSR-Coach Armin Wodiczka auf einen Campingsessel fläzen und entspannt aus der Ferne beobachten, wie sich die Konkurrenz gegenseitig die Punkte wegnimmt. Dass seine Jungs gegen den ESV patzen, ist ob ihrer aktuellen Form nämlich nicht zu erwarten.

Exakt 56 Kilometer Luftlinie weiter östlich treffen Würnitz und Rußbach (15 Uhr) im Korneuburg-Derby aufeinander. Beide Vereine taten sich zuletzt schwer mit dem Erfolg. Für die Würnitzer spricht jedoch, dass sie zuletzt einen Zwei-Tore-Rückstand gegen Wördern aufholen konnten.

"Wir müssen diese grauenhafte Halbsaison jetzt einfach seriös zu Ende spielen" meint Rußbachs Coach Manuel Weber vor dem Derby gegen Würnitz. Foto: privat

Beim FZSV ist die Stimmung hingegen am Tiefpunkt. Wer die dieswöchige Korneuburger NÖN-Ausgabe gelesen hat, weiß: „Pleiten, Pech und Pannen“ begleiten Rußbach schon die ganze Saison. Coach Manuel Weber will jetzt „diese grauenhafte Halbsaison einfach seriös zu Ende spielen.“ Und was wäre seriöser, als ein Derby-Sieg?

Sonntag: Aufeinandertreffen zweier Unzufriedener - Bleibt Tulbing Sitzenberg auf den Fersen?

Am Sonntag spielt dann Neuaigen gegen Tulbing (15 Uhr). Der SKT hat etwas zu beweisen, denn Sitzenberg hat den SVN zuletzt regelrecht deklassiert. Wollen die zweitplatzierten Tulbinger mit der Wodiczka-Elf Schritt halten, müssen sie es ihr wohl gleichtun.

Tulbing ist aktuell gut unterwegs. Auf Tabellenführer Sitzenberg fehlen nichtsdestotrotz satte fünf Punkte. Foto: Rest

Zeitgleich matcht sich Stetteldorf mit Wördern(15 Uhr). Würnitz hat den Grün-Weißen zuletzt ja das Leben schwer gemacht, wie Wörderns Vize-Obmann Robert Fink anmerkte. Vielleicht schafft es der SVS ja, ähnlich lästig zu sein, wie seine Nachbarn im Tabellenkeller.

Zuletzt treffen mit Stetten und Fels (15 Uhr) noch zwei unzufriedene Trainer aufeinander. Wie berichtet fährt die Elf von Lucas Fiegl aktuell leistungstechnisch Achterbahn. In den letzten Spielen wurde aber auch klar, dass Neo-Coach Faiz Bedzeti die Niederlagenserie der Stettener nicht so einfach stoppen kann. Vielleicht bleibt der Magen der USC-Fans dieses Mal also verschont.