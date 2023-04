Absagen häufen sich

Werbung

Die beiden Freitagspartien zwischen dem SV Rust und dem KSC II sowie dem SC Hadersdorf und SC Getzersdorf können aufgrund des vielen Niederschlags nicht gespielt werden. Stand jetzt werden alle restlichen Partien ausgetragen, was sich wenn man die Wetterprognose betrachtet, schnell ändern kann.

Sollten keine weiteren Absagen zustande kommen, empfängt der SV Zwentendorf nach einem spielfreien Wochenende den FCU Stein. Die Leutgeb-Elf hatte es in der Vorwoche mit dem Leader aus Hadersdorf zu tun, konnte aber trotz der 3:0 Niederlage eine ordentliche Leistung auf den Platz bringen. „Wir werden uns auf das Spiel gegen Zwentendorf gut vorbereiten und ihnen einen Kampf bieten“, gibt Trainer Leutgeb die Marschroute vor.

Zu einem Duell zwischen zwei Tabellennachbarn kommt es am Samstag, wenn Fels daheim auf Tulbing trifft. Die Heimischen können ausgeruht in die Partie gehen, denn für sie war vergangenen Spieltag frei. Nach einem Unentschieden zuletzt wird Tulbing mit einem Sieg versuchen wollen, den Anschluss an die vorderen Ränge zu behalten.

Von Verletzungen geplagt

Drei Niederlagen aus den ersten drei Partien hat der SC Arnsdorf derzeit zu vermelden. Mitverantwortlich dafür ist unter anderem auch das große Verletzungspech, dass die Wachauer aktuell verfolgt. Gegen Rußbach will die Bahtovic-Elf dennoch zurück auf die Siegerstraße und den ersten Sieg im Frühjahr einfahren.

Nach einer Absage aus der Vorwoche geht es auch für Sitzenberg ausgeruht und frisch in die nächste Runde. In Stetteldorf soll die Pflichtaufgabe erfüllt werden, um dem Tabellenführer aus Hadersdorf auf den Fersen zu bleiben.

Die nächste Runde

Samstag, 14.30 Uhr: Zwentendorf - Stein (F. Schwarzl); 16.30 Uhr: Fels - Tulbing (J. Kern).

Sonntag, 16.30 Uhr: Arnsdorf - Rußbach (Nagbou), Stetteldorf - Sitzenberg/R. (Rath).