Arnsdorf kann weiter klettern

„Wir haben endlich unser Potenzial gezeigt und verdient gewonnen.“ So fasste Arnsdorf Trainer Armin Bahtovic die Partie gegen Zwentendorf zusammen. Nun können die Wachauer gegen den Tabellennachbarn aus Stetteldorf auf Platz elf in der Tabelle vorrücken.

Die einzige Freitagspartie steigt zwischen dem SV Rust und dem FZSV Rußbach. Die Ruster werden nach der 4:1 Niederlage gegen Getzersdorf aus der Vorwoche um Wiedergutmachung bemüht sein.

Für Stein geht es nach einem Wochenende ohne Meisterschaftsspiel, jedoch mit einem eingeschobenen Testspiel, zurück in die Liga. Die Leutgeb-Elf ist zu Gast beim Tabellensiebten in Fels.

Der SC Sitzenberg hat den Titel aktuell in der eigenen Hand. Gegen Neuaigen will der jetzige Tabellenzweiten einen wichtigen Schritt in Richtung Aufstieg machen.

Zwei Vormittagspartien steigen am Sonntag. Zum einen empfängt der KSC II den SK Tulbing. Die Kremser konnten vergangenen Spieltag den ersten Sieg der Rückrunde feiern und wollen gegen Tulbing nachlegen. Die zweite Partie lautet Zwentendorf gegen Hadersdorf. Diese schwere Aufgabe gilt es zu bestehen, wenn Hadersdof weiter im Titelrennen bleiben will.

Die nächste Runde

Freitag, 19.30 Uhr: Rust - Rußbach (Tutuian).

Samstag, 16.30 Uhr: Fels - Stein (B. Gogadze), Neuaigen - Sitzenberg/R. (Sungur).

Sonntag, 10.45 Uhr: SC Krems II - Tulbing (R. Ergin); 11 Uhr: Zwentendorf - Hadersdorf (M. Weber); 16.30 Uhr: Stetteldorf - Arnsdorf (Viljusic).