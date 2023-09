Den Schwung mitnehmen

„Der Sieg gegen Würnitz war die perfekte Antwort auf die Vorwochen. Jetzt heißt es den Schwung mitzunehmen“, erzählt Furths Spielertrainer Georg Rossecker. In Stetteldorf erwartet den Absteiger eine schwere Aufgabe.

Die einzige Freitagspartie der Runde steigt zwischen Würnitz und Zwentendorf. Nachdem Würnitz vergangene Runde mit 8:0 unter die Räder kam und Zwentendorf sowieso einen schlechten Saisonstart erwischte, werden beide Teams um Wiedergutmachung bemüht sein.

Die Niederlage im Spitzenspiel gegen Tulbing sollte der SC Sitzenberg möglichst schnell aus den Köpfen bekommen. Diese Runde ist man in Fels im nächsten Härtetest voll gefordert. Der neue Tabellenführer aus Tulbing empfängt den FZSV Rußbach und will an der Spitze bleiben.

Stabilität gefunden

Nachdem der ESV Krems sein erstes Spiel nach dem Wiedereinstieg mit 8:0 verlor, scheint nun Konstanz einzukehren. Seit drei Spielen ist die Oberndorfer-Elf nun ungeschlagen und gegen Neuaigen soll das so bleiben.

Den verpatzten Saisonstart will der USC Hadersdorf hinter sich lassen und kommende Runde zurück in die Erfolgsspur kommen. Dafür muss die Hofstetter-Elf in Stetten bestehen und etwas Zählbares mitnehmen.

Am Sonntagvormittag empfängt der SV St. Andrä/Wördern den SV Rust. Die Vorzeichen stehen nicht schlecht für den Tabellendritten, denn der SV Rust ist seinen Erwartungen aktuell noch etwas hinten nach.