Derby zur frühen Stunde

Der FCU Stein spielt bislang eine sehr starke Rückrunde. Gegen den KSC II will die Leutgeb-Elf den Erfolgslauf von vier ungeschlagenen Partien am Stück fortsetzen.

Am Freitag empfängt der SV Stetteldorf den SV Zwentendorf. Die Zwentendorfer warten nun schon seit drei Runden auf einen Sieg und wollen gegen Stetteldorf wieder voll anschreiben.

In der zweiten Freitagspartie des Spieltags ist der Tabellenführer aus Hadersdorf in Rust zu Gast. Beide Teams konnten sich in der vergangenen Runde ordentlich warm schießen. Rust gewann mit 7:0 gegen Arnsdorf und Hadersdorf 8:2 gegen Stetteldorf.

Am Samstag kommt es zum Duell der Tabellennachbarn aus Fels und Rußbach. Unabhängig vom Ausgang der Partie werden die zwei Vereine das auch bleiben, denn Fels fehlen nach oben sechs Punkte und die Rußbacher trennen sieben Zähler von Fels.

Auf den SC Sitzenberg wartet im Titelkampf eine schwere Aufgabe. Mit Tulbing kommt der Tabellenvierte der mit sechs Punkten aus den letzten zwei Partien ordentlich Selbstvertrauen tanken konnte.

Die letzte Partie des Spieltags lautet Neuaigen gegen Getzersdorf. Der klare Favorit aus Getzersdorf, der jetzt seit sechs Spielen ungeschlagen ist, wird mit einem Sieg rechnen, um am Spitzenduo dranzubleiben.