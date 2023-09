Die Rollen sind am nächsten Spieltag klar verteilt

David gegen Goliath: Das könnte das Motto der kommenden 8. Runde in der 2. Klasse Wachau/Donau werden. Recht viel Spannung versprechen die dieswöchigen Paarungen auf den ersten Blick zumindest nicht, immerhin treffen die Spitzenteams - im Großen und Ganzen - allesamt auf Gegner aus der unteren Tabellenhälfte. Aber vielleicht macht ja genau das den Reiz dieses Spieltags aus: Die Underdogs haben die Möglichkeit, den Favoriten ein Bein zu stellen und die Tabelle so noch einmal kräftig durchzuwürfeln.

Los geht es am Freitag (19.30 Uhr) mit der Partie Rust gegen Stetten. Die Viktoria ist zuletzt vier Tabellenplätze nach oben geklettert, während die vorletzten Stettener sich daheim gegen Zwentendorf blamiert haben. Noch mehr Einseitigkeit verspricht das Aufeinandertreffen von Tulbing und Würnitz (20 Uhr). Der SKT wird die Derby-Niederlage gegen Wödern wiedergutmachen und dem Tabellenletzten somit mächtig einheizen wollen.

Samstag: Zweites Kremser Derby - kann Sitzenberg den Vorsprung ausbauen?

Die Fans der Kremser Vereine müssen auch diese Woche nicht weit reisen. Nachdem der ESV Krems letzte Woche daheim gegen Hadersdorf gespielt hat, geht es diese Woche ins zehn Autominuten entfernte Furth(Samstag, 16 Uhr). Alles andere als ein Heimsieg der fünftplatzierten Göttweiger gegen die elftplatzierten Kremser wäre eine Überraschung.

Noch größer wäre die Überraschung, würde Sitzenberg gegen Stetteldorf (16 Uhr) verlieren. Der SCSR hat zuletzt Würnitz „paniert“ und scheint aktuell nur schwer aufzuhalten.

Profitieren könnte von einem Sitzenberger Patzer vor allem der Zweitplatzierte. Wördern trifft dabei auswärts auf Fels (16 Uhr). Der USC macht in dieser Saison bisher keine gute Figur - daran kann auch der 6:0-Sieg über Rußbach letzte Woche nur wenig ändern. Für ihre Gäste in grün-weiß bietet sich also die Möglichkeit, den Schwung des letztwöchigen Derby-Siegs mitzunehmen.

Sonntag: Hadersdorf auf Aufholjagd - Zwentendorf-Partie verspricht Spannung

Zum Abschluss des Spieltags matchen sich Rußbach und Hadersdorf (Sonntag, 16 Uhr), sowie Zwentendorf und Neuaigen (16 Uhr). Der USCH ist in ersterem Spiel der große Favorit und wird alles daran setzen, die Lücke zu Titelkonkurrent Sitzenberg zu schließen. Der FZSV wird hingegen die Partie gegen Fels vergessen machen wollen.

Spannung verspricht hingegen das Aufeinandertreffen der zwei Tullner Bezirksvereine. Zwentendorf und Neuaigen liegen zurzeit punktegleich auf dem achten und neunten Platz. Dazu kommt, dass die Formkurve beider Mannschaften zuletzt nach oben gezeigt hat.