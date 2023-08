Duell zwischen Titelaspiranten

Die Ruster mussten sich nach der ersten Runde mit einem Unentschieden gegen Rußbach zufrieden geben. Besser lief es dagegen beim SCSR, der im Derby gegen Zwentendorf souverän mit 3:0 als Sieger vom Platz ging. Diesen Schwung will die Wodiczka-Elf in die Begegnung mit Rust mitnehmen.

Den Anfang einer Reihe schwerer Gegner für den SV St. Andrä/Wördern macht der SC Hadersdorf. Wörderns Sektionsleiter Robert Fink freut sich auf den ersten "Prüfstein", während Hadersdorf-Trainer Gerhard Hofstetter aufgrund der Ereignisse in Fels, eine schwere Trainingswoche mit seinen Jungs hinter sich hat.Noch schwerer dürften es die Spieler vom USC Fels gehabt haben, die allerdings diese Woche schon wieder voll gefordert und beim Titelaspiranten aus Furth zu Gast sind.

Der SK Tulbing konnte vergangene Runde gegen Absteiger Furth überraschen und spät den Ausgleich zum 2:2 erzielen. Diese Woche ist man zu Gast in Zwentendorf, einem Gegner, der nach dem Auftritt im Derby der ersten Runde etwas wiedergutzumachen hat.

Stichwort Wiedergutmachung

Der ESV Krems verlor sein erstes Spiel gegen Wördern gleich mit 8:0. Gegen den FC Würnitz hofft Trainer Alfred Oberndorfer aus dem Vollen seines Kaders schöpfen zu können, um den ersten Sieg einzufahren.

Am Sonntagvormittag empfängt der SV Neuaigen den SV Stetteldorf. Kellerduell und Derby in einem. Neuaigen-Coach Marc Pieler spricht von einem „interessanten Duell“ und hofft auf rege Beteiligung.

Beenden wird die zweite Runde die Begegnung zwischen Rußbach und Stetten. Der SV Stetten konnte am ersten Spieltag überzeugen und gewann mit 5:1 in Stetteldorf. Die Petru-Elf will dort anknüpfen und den zweiten Sieg einfahren.