Hadersdorf empfängt Sitzenberg im Gipfeltreffen

Nur ein Punkt trennt die derzeitigen Spitzenteams der Liga. Im Hinspiel setzte es ein klares 3:0 für die Hofstetter-Elf, ein spannendes Rückspiel wird dennoch zu erwarten sein. Sitzenberg stabilisierte sich nach der Pleite im August und verlor folglich nur eine weitere Partie.

Nach dem spielfreien Wochenende geht es für Rust nun in den Härtetest gegen den USC Fels, welcher sich am vergangenen Spieltag gegen Stetteldorf warm geschossen hat. Mit 29 Punkten gehen die beiden Vereine punktegleich in das Duell und wollen den Anschluss an die Spitze beibehalten.

Die zweite Mannschaft des KSC gastiert beim Tabellensechsten. Nach der Niederlage zum Debut von Neo-Coach Günter Mayer gegen Hadersdorf soll es gegen Zwentendorf besser klappen.

Für Stein geht es diese Woche zum Tabellennachbarn aus Arsndorf. Stein Coach Robert Leutgeb hofft, dass der Erfolg seiner Jungs gegen Rußbach „ein Brustlößer für die Jungs war“. Nach der Niederlage gegen Sitzenberg, in der Laut Trainer Armin Bahtovic „zumindest ein Punkt verdient gewesen wäre“, soll für Arnsdorf dieses Wochenende etwas Zählbares herausschauen.

Eng zur Sache geht es auch im Duell zwischen Stetteldorf und Neuaigen. Die beiden Teams trennt nur ein Punkt, wobei der SV Stetteldorf mit zehn Punkten den vorletzten Tabellenplatz belegt und mit einem Sieg ein paar Ränge nach vorne klettern will.

Für Getzersdorf gilt es nach dem Remis in der Vorwoche wieder voll zu punkten und den Anschluss an die Spitze zu behalten. Zu Gast ist man beim FZSV Rußbach, welcher am vergangenen Spieltag in Stein unterlag.

Die nächste Runde

Freitag 19:30 Uhr: Rust - Fels (Temizsoy); 20:00 Uhr: Hadersdorf - Sitzenberg (Usrael).

Samstag 16:30 Uhr: Zwentendorf - Krems II (Obritzberger), Arnsdorf - Stein (Ladan), Stetteldorf - Neuaigen (Greisinger), Rußbach - Getzersdorf (Sen).