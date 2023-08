In die Gänge kommen

Besonders auffällig: der SV Zwentendorf, in der vorigen Saison noch eines der Top-Teams. Diese Spielzeit jedoch, findet man sich jedoch mit zwei Niederlagen am letzten Tabellenplatz. Gegen Fels am Sonntag soll der Turnarround gelingen.

Ein weiterer Kandidat wäre der USV Furth. Mit dem direkten Wiederaufstieg wurden hohe Ziele ausgesteckt. Jedoch mussten die Göttweiger jeweils in den ersten zwei Partien späte Ausgelichstreffer hinnehmen. Gegen St. Andrä/Wördern will die Rossecker-Elf zum ersten Mal diese Saison voll punkten.

Die Runde eröffnen wird die Freitagspartie zwischen dem SK Tulbing und dem SV Rust. Tulbing kann mit einem Sieg aus der Vorrunde in die Begegnung gehen, während Rust sein letztes Spiel verlor.

Schwung mitnehmen

Die beiden Tabellennachbarn aus Stetteldorf und Krems werden am Samstag aufeinandertreffen. Beide Teams konnten nach Auftaktniederlage ihr zweites Spiel gewinnen und wollen auf der Siegerstraße bleiben.

Für Titelaspirant Sitzenberg geht es schwächelnde Rußbacher, die vergangene Runde gegen Stetten mit 6:1 untergegangen sind. Die Wodiczka-Elf will weiterhin ungeschlagen bleiben.

Mammut-Aufgaben vorraus

Für den SV Neuaigen und den FC Würnitz stehen zwei äußerst schwere Spiele bevor. Die Neuaigner sind Samstag beim Tabellenführer aus Stetten zu Gast, während Würnitz den SC Hadersdorf am Sonntag empfängt.