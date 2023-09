Leader trifft auf ersten Verfolger

Nur eine Mannschaft, nämlich Sitzenberg, konnte bis jetzt alle drei Spiele gewinnen und steht somit verdient an der Tabellenspitze. Dicht dahinter steht der SK Tulbing, der mit sieben Punkten ebenfalls ungeschlagen ist. Am Sonntag um 16:30 kommt es zum Gipfeltreffen.

Die erste Partie der Runde steigt zwischen dem SV Rust und dem USC Fels. Die Ruster starteten mit Problemen in die Saison und konnten erst einen Punkt erzielen. Gegen besser gestartete Felser soll die Trendwende gelingen.

Reaktion zeigen

Für den USC Hadersdorf setzte es früh in der Saison die erste Niederlage. Gegen Stetteldorf will die Hofstetter-Elf zurück auf die Siegerstraße.

Selbiges gilt für den USV Furth, der vergangene Runde gegen St. Andrä/Wördern mit 0:5 verlor. „Die Ziele bleiben unverändert. Jedoch sollten wir jetzt mit dem Gewinnen anfangen“, schildert Spielertrainer Georg Rossecker.

Überraschung erwünscht

Mit drei Niederlagen erwischte der SV Zwentendorf einen Horror-Start in die neue Saison. Um in der vierten Runde den ersten Sieg einzufahren, wird es eine kleine Überraschung brauchen. Zu Gast ist der SV St. Andrä/Wördern, der mit der besten Tordifferenz auf dem dritten Tabellenplatz liegt.

Vergangene Runde erwies sich der FZSV Rußbach beinahe als Stolperstein für den Leader aus Sitzenberg. Dennoch ging die Partie knapp mit 0:1 verloren. Gegen Neuaigen am Sonntag soll es besser klappen und der erste Saisonsieg gelingen.

Nach einem schwachen Auftaktspiel konnte sich der ESV Krems nun fangen und in den letzten zwei Partien vier Punkte einfahren. Gegen den SV Stetten am Sonntag will die Oberndorfer-Elf den Schwung mitnehmen und erneut punkten.