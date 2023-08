Liga startet mit neuem Gesicht

Die 2. Klasse Wachau/Donau gehört zu jenen Ligen, die sich niederösterreichweit am stärksten verändert haben. Fünf Vereine sind zum Auftakt der Herbstsaison neu dabei. Überhaupt wieder zurück im Meisterschaftsbetrieb ist der ESV Krems. Der 1919 gegründete Eisenbahnersportverein, der den Spielbetrieb vor einem Jahr eingestellt hatte, gibt unter Trainer-Urgestein Alfred Oberndorfer sein Comeback auf der blau-gelben Fußballbühne. Passend zum Trainer stehen auch auf dem Feld zwei Herren im fortgeschrittenen Kicker-Alter. Der Ex-Rehberger- und Langenloiser Branislav Hamar (47) greift nach zwei Jahren in seiner slowakischen Heimat noch einmal in Österreich an, sein Innenverteidiger-Kollege und guter Freund Roman Zahoran (43) kommt aus Großkadolz (Bezirk Hollabrunn) in die Wachau. Erster Gegner für das zusammen 90 Jahre alte Duo ist am Samstagabend ein weiterer Liganeuling, St. Andrä/Wördern.

Eine interessante Begegnung steht in Runde eins auch in Tulbing auf dem Programm. Der Viertplatzierte der Vorsaison empfängt Absteiger Furth, der zwar Top-Stürmer Kosta Drazic verloren hat, sich mit Thomas Dragan und Tobias Rau von Landesliga-Verein Rohrendorf, sowie Linksverteidiger Sebastian Polland von Mautern aber hervorragend verstärkt hat. Die Gastgeber verstärkten sich indes mit Abwehr-Routinier Daniel Walter, der die letzten Stunden des SC Arnsdorf hautnah miterlebte. Die Wachauer stellten bekanntlich mit Ende der vergangenen Saison den Spielbetrieb ein.

Spannung verspricht das Derby zwischen Fels und Hadersdorf. Die Gäste schrammten in der vergangenen Saison nur knapp am Meistertitel vorbei und konnten im Sommer bis auf Hans Gruber, der seine Karriere beendete, den kompletten Kader halten. Zurück aus der Fußballpension ist dagegen Clemens Döttl. Der Edeltechniker will unter Trainer Gerhard Hofstetter noch einmal ins Titelrennen eingreifen. Ambitionen auf die vorderen Plätze dürfte auch Fels verfolgen, das im Sommer unter anderem Mittelfeldmann Hulusi Akkus von Rehberg loseisen konnte.

Ein Duell um die Vorherrschaft im Bezirk Tulln bahnt sich bei der Begegnung zwischen Sitzenberg und Zwentendorf an. Die Gastgeber, die wie in der Vorsaison zum Kreis der Titelanwärter gehören, mussten zwar ihren Top-Torjäger Martin Wedlich zurück in seine tschechische Heimat ziehen lassen, landeten mit Andreas Zottl aber wohl den Transfer der Liga. Der 28-Jährige spielte seit seiner Kindheit bei Landesligist Langenrohr und hatte zuletzt auch das Kapitänsamt inne.

Die erste Runde

Freitag, 19.30 Uhr: Rust - Rußbach (Blaha).

Samstag, 17 Uhr: Tulbing - Furth (Kraft), Würnitz - Neuaigen (K. Veselka); 17.30 Uhr: Fels - Hadersdorf (Javornik), St. Andrä/W. - Krems ESV (T. Bruckmüller).

Sonntag, 17.30 Uhr: Sitzenberg/R. - Zwentendorf (P. Busch), Stetteldorf - Stetten (Krzalic).