Nächstes Spitzenspiel für Hadersdorf

„Wir müssen jetzt endlich die Big-Points gegen direkte Konkurrenten machen“, sagte Hadersdorf Trainer Gerhard Hofstetter nach dem Remis gegen Getzersdorf. Nun haben die Kamptaler gegen Tulbing erneut die Chance dazu.

Ebenfalls am Freitag will der KSC II den ersten Sieg in der Rückrunde einfahren. Zu Gast ist der SV Neuaigen gegen den das Hinspiel 3:0 gewonnen wurde.

Am Samstag trifft Rußbach auf Stetteldorf. Der FZSV will erneut seine Heimstärke beweisen und sich weiter von den Abstiegsrängen absetzen.

Zu einem weiteren Spitzenspiel kommt es zwischen Getzersdorf und Rust. Der Gewinner dieses Duells wird sich weiter Hoffnungen auf den Titel machen können.

Sonntagvormittag empfängt der SC Sitzenberg den USC Fels. Mit einem Spiel weniger und zwei Punkten Rückstand haben die Sitzenberger den Aufstieg derzeit in der eigenen Hand und diesen Trumpf will die Wodiczka-Elf auch behalten.

Den SC Arnsdorf plagen derzeit Personalsorgen und mit Arnsdorf ist ein weiterer Spitzengegner zu Gast. Die Wachauer können in der Begegnung gegen den Tabellenfünften nur überraschen, wobei ein Sieg für Zwentendorf schon Pflicht ist um vorne dran zu bleiben.

Die nächste Runde

Freitag 17:45 Uhr: Krems SC II - Neuaigen (Viljusic); 20:00 Uhr:Tulbing - Hadersdorf (Orsolic).

Samstag 16:30 Uhr: Rußbach - Stetteldorf (Cosic); 17:00 Uhr:Getzersdorf - Rust (Anderl).

Sonntag 11:00 Uhr: Sitzenberg / R. - Fels (Palgetshofer); 16:30 Uhr: Arnsdorf - Zwentendorf (Ratzberger).