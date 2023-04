Warten auf ersten Sieg

Werbung

Nach der bitteren 4:1 Niederlage gegen Rußbach hat sich Getzersdorf laut eigenen Aussagen aus dem Titelrennen verabschiedet. Diese Runde will man mit einem Sieg gegen Arnsdorf dennoch vorne dranbleiben. Der SC Arnsdorf wird nach der Auftaktniederlage ebenfalls um Wiedergutmachung bemüht sein.

Für Trainer Robert Leutgeb und seine Steiner wird es diesen Spieltag schwerer als noch gegen Arnsdorf. Zu Gast ist der für Leutgeb „klare Favorit auf den Meistertitel“ aus Hadersdorf. Erfolgstrainer Gerhard Hofstetter erwartet eine „komplett veränderte Steiner Mannschaft als im Herbst“ und ein schweres Spiel.

Intensive Tage für Nachzügler

Auf den KSC II und Zwentendorf warten anstrengende Tage. Für Neo-Coach Günter Mayer und seine Kremser geht es am Samstag gegen Stetteldorf und aufgrund der abgesagten Partie gegen Zwentendorf ist man am Ostermontag zur Nachtragspartie erneut gefordert. Zwentendorf steht vor der dem Spiel gegen den KSC II eine schwere Aufgabe in Sitzenberg bevor.

Nach einem spielfreien Wochenende geht es für den SK Tulbing nach Rußbach, wo ein Gegner voller Selbstvertrauen wartet. Die Weber-Elf konnte vergangenen Spieltag gegen Getzersdorf überraschen und mit 4:1 gewinnen. Der abstiegsgefährdete SV Neuaigen hat einen echten Härtetest vor sich. Zu Gast ist der SV Rust, der nach einem „X“ gegen Fels den vierten Tabellenplatz erobern konnte.

Die nächste Runde

Samstag 15:30 Uhr:Getzersdorf - Arnsdorf (Günes) 16:30 Uhr: Stein 1. FCU - Hadersdorf (Viljusic) Sitzenberg / R. - Zwentendorf (Pleininger) Krems SC II - Stetteldorf (Scharl) Sonntag 16:30 Uhr:Rußbach - Tulbing (Weber) Montag 16:30 Uhr:Neuaigen - Rust (Burcoiu) Zwentendorf - Krems SC II (Bajric)