Rußbach siegt nach Dautis Traum-Solo

Rußbach - Getzersdorf 4:1. Die Partie begann mit einem offenen Schlagabtausch und wurde von vielen Zweikämpfen geprägt. Um die 30. Minute herum begannen die Rußbacher aber allmählich den Ton anzugeben.

So gelang es Nicolas Gratzl seine Mannschaft mit einem Schuss von der halblinken Seite mit 1:0 in Führung zu bringen. Kurz vor der Halbzeitpause bauten die Gastgeber die Führung schließlich aus. Mit einem sehenswerten Schlenzer stellte Liridon Dauti auf 2:0.

Rußbach verliert kurzzeitig den Faden

Mit dem Beginn der zweiten Spielhälfte schien es so, als hätten die Rußbacher temporär den Zugriff zum Spiel verloren. So musste man in der 70. Minute nach einem Fehler im Aufbauspiel den 2:1-Gegentreffer durch Marcel Haslinger hinnehmen. In der Schlussphase drehten die Gastgeber aber die Partie erneut.

Zuerst netzte Gratzl nach einer Flanke von Obritzhauser zum 3:1. Dann krönte sich Liridon Dauti schlussendlich aber noch zum Matchwinner und Held des Tages. Von der Mittellinie aus startete er ein Solo, dribbelte die halbe Mannschaft der Getzersdorfer aus, ließ den Tormann eiskalt stehen und passte die Kugel cool ins Tor der Gäste. „Das war wahrscheinlich jetzt schon das Tor des Jahres“, schwärmt FZSV-Coach Manuel Weber im Anschluss an den Abpfiff der Partie.

„Wir haben heute ein sehr seriöse Leistung gezeigt“, so FZSV-Coach Manuel Weber.

Tore: Heim Liridon Dauti (44.), Heim Liridon Dauti (88.), Heim Nicolas Gratzl (30.), Heim Nicolas Gratzl (87.), Gast Marcel Haslinger (70.)

Rußbach: Stefan Rohsmann, Philipp Graf, Liridon Dauti, Valtrim Veseli, Nicolas Gratzl, Nico Brat, Alessandro Kerner, Marcel Maurer, Massimo Kerner, Julian Huto, Patrick Osmann, Martin Haimeder, Osman Gashi, Daniel Obritzhauser, Daniel Jerabek, Stefan Eberhart, Daniel Jerabek (74. statt Alessandro Kerner), Daniel Obritzhauser (74. statt Nico Brat), Osman Gashi (90. statt Massimo Kerner)

Getzersdorf: Patrick Oetl, Fabian Friedl, Eric Eilenberger, Agron Veselji, Andreas Steiner, Michael Biesenberger, Marcel Haslinger, Florian Brandl, Thomas Hirschböck, Alexander Marchat, Peter Jakubicka, Oliver Posteiner, Manuel Kaiser, Andreas Holzinger, Jochen Reischer, Johannes Peter Willach, David Rauscher, David Rauscher (51. statt Michael Biesenberger)

Karten: Patrick Osmann (18. Gelb Foul), Marcel Maurer (35. Gelb Foul), Liridon Dauti (45. Gelb Foul), Philipp Graf (90. Gelb Unsportl.)