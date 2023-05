Rußbach dreht das Derby gegen Stetteldorf

Rußbach - Stetteldorf 3:1. Die Rußbacher starteten gut in die Partie und setzten die Gäste aus Stetteldorf vor allem in den ersten zehn Minute dauerhaft unter Druck. Nach der starken Anfangsphase gewannen aber allmählich die Gäste die Oberhand am Rasen.

So gelang es den Stetteldorfer schließlich in der 19. Spielminute den Führungstreffer zu erzielen. Einen direkten Freistoß platzierte Benjamin Samer wunderschön im Kasten der Rußbacher und stellte den Spielstand damit auf 0:1. In Folge dominierten die Stetteldorfer die Partie. Kurz vor der Halbzeitpause hatte Daniel Schöllenbauer auch noch das 0:2 am Fuß. Die Eins gegen Eins Situation gegen Ex-Teamkollegen Stefan Rohsmann konnte Schöllenbauer aber nicht zugunsten der Stetteldorfer entscheiden.

FZSV zeigt ein anderes Gesicht

Mit dem Beginn der zweiten Hälfte stand eine deutlich bissigere Rußbacher Mannschaft am Spielfeld. Dies wirkte sich in der 52 Minute auch auf den Spielstand aus. Massimo Kener ließ zwei Gegenspieler auf der linke Seite aussteigen und legte den Ball auf Nicolas Gratzl ab. Gratzl betonierte die Kugel wiederum ins Tor der Stetteldorfer zum 1:1.

Kurz vor der 70. Minute gelang den Rußbachern schließlich der Führungstreffer. Liridon Dauti trat zum Freistoß und knallte die Kugel wuchtig in den Kasten der Stetteldorfer. „Ich habe nicht erwartet, dass Liridon den Freistoß mit so einenr Selbstsvertsändlichkeit verwandelt“, schwärmt FZSV-Coach Manuel Weber von Dautis Schusstechnik.

Die Stetteldorfer kamen zwar auch ein paar mal zu guten Chancen, letztendlich mangelte es aber an der Effektivität. In der Nachspielzeit machten die Rußbacher den Deckel drauf. Nach einem Querpass von Nicolas Gratzl erzielte Sefa Aydemir das 1:3.

„Die Mannschaft hat in der zweiten Hälfte ihr wahres Gesicht gezeigt“, so FZSV-Coach Manuel Weber

„Mit etwas mehr Spielglück in der ersten Hälfte, geht die Partie womöglich ganz anders aus“, ärgert sich SVS-Coach Markus Brodesser.

Statistik:

Rußbach - Stetteldorf 3:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 (19.) Samer, 1:1 (52.) Gratzl, 2:1 (69.) Dauti, 3:1 (94.) Aydemir

Karten: Huto (55., Gelbe Karte Foul), Graf (34., Gelbe Karte Foul), Jerabek (64., Gelbe Karte Unsportl.)Preiss (68., Gelbe Karte Foul)

Rußbach: Osmann (17. Kerner), Jerabek (80. Kiss), Huto, Veseli, Dauti, Gratzl, Aydemir, Rohsmann, Maurer, Brat (40. Kerner), Graf

Stetteldorf: Kunduraci, Trnka, Schöllenbauer, Leitner, Srejic, Hlinka, Schwaiger, Samer (76. Hauser), Harbich, Gregor (76. Beluli), Preiss

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Antonio Cosic