Rußbach bringt Unentschieden über die Zeit

Rußbach - Tulbing 1:1. Die Gastgeber aus Rußbach gingen gegen Tulbing relativ rasch in Führung. So sorgte Liridon Dauti in der 11. Minute nach einem Freistoß von Philipp Graf mit einem Schuss von der 16er-Grenze für das 1:0.

In Folge wurden die Tulbinger spielerisch immer stärker. Im letzten Drittel konnten die Rußbacher die Angriffe der Gäste aber stets neutralisieren. So kam es in der ersten Hälfte letztendlich zu keinen weiteren nennenswerten Tormöglichkeiten auf beiden Seiten.

Abwehrfehler leitet Gegentreffer ein

Auch in der zweiten Hälfte waren die Tulbinger zwar die tonangebende Mannschaft, Rußbach konnte in der Defensive dennoch weiterhin standhalten. In der 62. Minute klingelte es aber schließlich im Kasten der Rußbacher. Durch einen Abwehrfehler tat sich ein Loch in der Defensivreihe des FZSV auf. Christoph Gerstel Würzl nutzte die Chance und netzte zum 1:1. In Folge änderte sich am Spielverlauf wenig. Es blieb beim 1:1.

„Wir müssen heute mit dem einen Punkt zufrieden sein“, so FZSV-Coach Manuel Weber.

Statistik:

Rußbach - Tulbing 1:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 (12.) Dauti, 1:1 (62.) Gerstel Würzl

Karten: Graf (50., Gelbe Karte Foul), Aydemir (85., Gelbe Karte Unsportl.)Vrtis (85., Gelbe Karte Foul)

Rußbach: Huto, Dauti, Osmann (78. Gashi), Rohsmann, Brat, Maurer, Veseli, Kerner (55. Obritzhauser) (68. Humaj), Graf, Aydemir, Kerner (55. Obritzhauser) (68. Humaj)

Tulbing: Friedrich (56. Addae), Zeiner, Arnold, Fertl (HZ. Gerstel Würzl), Jelec, Vrtis, Baumühlner, Krumpl, Koberger, Wimmer (56. Holzbauer), Köpf

77 Zuschauer, Schiedsrichter: Michael Weber