Zwei neue Trainer beim Unentschieden

Werbung

Stefan Holzmeier sollte sein Debüt als Coach am Freitag nicht alleine feiern. Nein, auch für Fels stand bei der Partie gegen Rust ein neuer Trainer an der Seitenlinie. Oder besser gesagt, ein altbekannter: Der USC hat Lucas Figl zurückgeholt.

Die Felser waren es dann auch, die besser in die Partie starteten. Sipka eröffnete das Toreschießen bereits in der 5. Minute, nachdem Lackner auf ihn tropfen hatte lassen. Auch danach fand das Spiel nur in eine Richtung statt: Die Felser erdrückten ihren Gegner mit ihrem aggressivem Pressing für eine gute halbe Stunde regelrecht.

Kurz vor der Pause setzte Sipka dann noch einen Schuss an die Latte. Eine Chance, der Obmann Werner Fischer nachtrauert: „Hätten wir den gemacht ...“ Nicht umsonst, denn nach spätestens nach der Pause ging bei Fels der anfängliche Elan beinahe gänzlich verloren.

Doppelter Ausgleich

Direkt nach Wiederanpfiff wurden die Ruster dann erstmals ihrer Rolle als Hausherr gerecht. In Minute 46 reklamierten die Gäste ein Foul - Paukovic wars wurscht, er spielte einfach weiter. Der Flügelspieler der Viktoria stangelte auf Eichinger, der zum 1:1 einnetzte.

Einmal durfte sich Fels danach noch freuen, als Hofstetter den Ausrutscher eines gegnerischen Verteidigers für sich und für das 2:1 nutzte. Letztlich war die Mühe aber vergebens: Paukovic glich in der 67. erneut aus. Sipka hatte am Sechzehner einen Haken zu viel geschlagen, der Ballverlust und der schnelle Gegenstoß der Ruster führten zum Tor.

„In den ersten 20, 30 Minuten haben wir uns wirklich schwer getan. Aber dann hat es ganz gut funktioniert“, zieht Rusts Trainer Holzmeier nach dem „X“ Fazit. Auch Fels' Obmann Fischer ist trotz der verpatzten Chance Sipkas vom Ergebnis angetan: „Auswärts in Rust kann man schon einmal unentschieden spielen“. Zumal in der zweiten Hälfte ja auch Macko vom Feld musste, was Fels aus laut Fischer aus der Balance gebracht habe.

Tore: Heim Jakob Eichinger (46.), Heim Anton Paukovic (67.), Gast Jürgen Hofstetter (59.), Gast Jan Sipka (5.)

Rust: Manuel Fries, Lukas Gattinger, Johannes Figl, Patric Lang, Anton Paukovic, David König, Jakob Eichinger, Raphael Lang-Muhr, Stefan Holzmeier, Norbert Szenaszna, Bernhard Briese, Marco Szabo, Oliver Pollak, Yusuf Günes, Ognjen Pajic, David Abulesz, Quentin Liebl, Yusuf Günes (70. statt Jakob Eichinger), David Abulesz (76. statt Johannes Figl)

Fels: Patrick Sedlmaier, Felix Mayer, Jürgen Hofstetter, Helmuth Eichberger, Stefan Wiesinger, Simon Lackner, Lukas Macko, Michael Goldschmidt, Jan Sipka, Stefan Ulrich, Thomas Zeilinger, Kevin Holzschuh, Fabian Schauhuber, Mathias Wick, Christoph Malek, Achim Eckenfellner, Jan Pacak, Christoph Malek (61. statt Lukas Macko), Fabian Schauhuber (76. statt Stefan Ulrich)

Karten: Bernhard Briese (38. Gelb Foul), Johannes Figl (49. Gelb Foul), Raphael Lang-Muhr (75. Gelb Unsportl.), Patric Lang (84. Gelb Kritik), Anton Paukovic (93. Gelb Unsportl.), Helmuth Eichberger (47. Gelb Foul), Christoph Malek (70. Gelb Foul), Jan Sipka (78. Gelb Kritik)