Reservist schießt Hattrick - und Rust zum Sieg

Hätten die Fans nach dem Pausenpfiff den Ruster Sportplatz verlassen, wären sie wohl nicht mehr von einem Sieg der Holzmeier-Elf überzeugt gewesen. Die erste Hälfte gegen Krems verlief aus Ruster Sicht nämlich suboptimal: Falsche Entscheidungen wurden getroffen, Chancen liegen gelassen.

„Wir haben uns schwer getan, ins dritte Drittel zu kommen“, analysiert Coach Holzmeier: „Schön war die Partie nicht“. Krems' Hajrulahi schoss zu allem Überfluss das frühe 0:1 aus einer Standardsituation.

Drei Tore nach Einwechslung

Die Gastgeber warteten also auf ihren erlösenden Moment - und das bis spät in der zweiten Hälfte. Der Knoten platzte erst mit der Einwechslung Quentin Liebls. Der Reservestürmer der Ruster betrat den Platz in der 61. Minute statt Jakob Eichinger - und schoss prompt einen astreinen Hattrick.

Beim ersten Tor eroberte sich der Stürmer den Ball dabei im Mittelfeld und schickte Pajic auf der linken Flanke auf die Reise. Pajic legte zurück auf Liebl, der ins kurze Eck einschob. Kaum fünf Minuten später dann die Ruster Führung, die aus einer ähnlichen Situation entstand.

Ab da war Krems gezwungen, hinten aufzumachen. Die Offensivmühen der Gäste blieben aber vergeblich. In der 96. Minute machte Liebl den Sack nach einem Konter über Günes zu. Zur Freude von Trainer Holzmeier: „Seine Einwechslung hat sich voll ausgezahlt.“

Statistik:

Rust - Krems SC II 3:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 (6.) Hajrulahi, 1:1 (65.) Liebl, 2:1 (71.) Liebl, 3:1 (90+6.) Liebl

Karten: Briese (83., Gelbe Karte Unsportl.), Günes (90+4., Gelbe Karte Unsportl.), Szenaszna (76., Gelbe Karte Foul)Hajrulahi (84., Gelbe Karte Unsportl.), Lehner (44., Gelbe Karte Kritik).

Rust: Paukovic, Briese, Szabo, Lang-Muhr, König (90+3. Figl), Lang (61. Pajic), Eichinger (61. Liebl), Szenaszna, Pollak (90+3. Günes), Holzmeier, Plisnic

Krems SC II: Kuntner (32. Zgodic), Hajrulahi Muarem, Hajrulahi Bujar, Zgodic Kerim (77. Handanagic), Lehner, Cichos, Bakir, Asani (77. Ibraimi), Yusupov, Memedi (15. Baumgartner), Bakal

80 Zuschauer, Schiedsrichter: Emre Kaya