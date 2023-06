„Opa“ Schinkels hilft im Saisonfinale aus

„Ich habe gerade Hilfe gebraucht, um aus dem Bett zu kommen“, erzählt Frenkie Schinkels am Montagmorgen am Telefon. Der Grund: Der 60-jährige Kult-Kicker stand Tags zuvor beim Kampfmannschaftsspiel des SC Arnsdorf gegen Fels in der Startformation. 60 Minuten lang gab Schinkels auf der „Zehn“ den Ballverteiler, beim Spielstand von 1:3 (Endstand 2:6) ließ sich der achtfache Großvater von Armin Bahtovic auswechseln. Beim Auftritt seines prominenten Schützlings geriet der um über 20 Jahre jüngere Coach der Wachauer ins Schwärmen: „Er ist den Gegnern nachgelaufen wie ein 25-Jähriger, unglaublich. Und sein linker Fuß ist wirklich ein Zauberfuß. Jeder Freistoß war brandgefährlich.“

Punkto Aufstellung und Taktik mischte sich Schinkels, der im Winter seinen Spielerpass wegen seiner Freundschaft zu Bahtovic nach Arnsdorf legen ließ und jetzt sein Debüt feierte, nicht ein. Nur eine Anweisung gab er seinen Mitspielern mit: „Wenn ihr mich schicken wollt, dann brauche ich ein Golfwagerl.“ Bei seinem ersten Auftritt auf dem Platz seit Oktober des Vorjahres, als er einen Kurzeinsatz für den SC St. Pölten absolvierte, hatte Schinkels „unheimlich viel Spaß. Ich bin körperlich voll auf der Höhe gewesen und bei den ruhenden Bällen habe ich natürlich die Extra-Qualität. Also ich glaube, dass man im Spiel nicht gemerkt hat, dass da ein Opa auf dem Platz steht.“

Dass der Ball in Arnsdorf in der kommenden Saison nicht mehr rollt - der Verein zieht seine Mannschaft aus der 2. Klasse Wachau/Donau zurück -, findet Schinkels „sehr schade.“ Die letzte zwei Spiele der Wachauer will der ehemalige KSC-Trainer umso mehr auskosten. Sowohl bei der Auswärtspartie gegen den direkten Konkurrenten um die Rote Laterne, Neuaigen, am Donnerstag, als auch eine Woche darauf gegen die zweite Kremser Garde will Schinkels neuerlich als Aktiver auf dem Platz stehen. Besonders auf das Duell gegen seinen Ex-Verein brennt der Austro-Holländer: „Da habe ich richtig Bock drauf.“