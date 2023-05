Ungewisse Zukunft

Ob es nach Paudorf und Bergern nun mit Arnsdorf den nächsten Verein aus dem Bezirk trifft, der den Spielbetrieb einstellen muss, ist fraglich. Keine einzige Nachwuchsmannschaft, schlechte Trainingsbeteiligung und eine sportlich katastrophale Saison sind Probleme, die den Wachauern derzeit zu schaffen machen. Von einem „Stopp“ will Sektionsleiter Florian Schütz jedoch noch nichts hören: „Wir sind derzeit schon am Überlegen, wie es im Sommer weitergehen könnte. Es fehlt es ganz einfach an motivierten und verlässlichen Leuten. Wir wollen aber auch nicht nur auswärtige Spieler holen. Der Bezug zum Verein sollte aufrecht erhalten bleiben.“ Im Raum stehen auch mögliche Spielgemeinschaften, die ein Weitermachen gewährleisten würden. Konkrete Pläne gibt es diesbezüglich noch nicht. Was jedoch feststeht, ist, dass Schütz seine jetzige Rolle ab Sommer nicht mehr ausüben wird. „Ich will weiterhin Fußball spielen, aber als Sektions- beziehungsweise Sportlicher Leiter werde ich nicht mehr weitermachen.“ Das wäre jedenfalls ein Grund für Trainer Armin Bahtovic, den Hut zu werfen, denn er könne sich ein Weitermachen nur in weiterer Zusammenarbeit mit Schütz vorstellen.

Zum Thema Nachwuchsarbeit in Arnsdorf gibt Schütz folgende Einblicke: „Es finden Nachwuchstrainings statt. Diese sind jedoch alterüberschneidend statt, weil wir in Arnsdorf nicht besonders viele fußballbegeisterte Kinder haben. In der Volksschule hat jetzt eine reine Mädchenklasse begonnen, da ist es natürlich schwer Nachwuchsmannschaften zu stellen, die dann in ferner Zukunft auch der Kampfmannschaft weiterhelfen würden.“ Sportlich betrachtet kann es für die Arnsdorfer nur bergauf gehen. In den letzten zwei Partien fing sich die Bahtovic-Elf gleich achtzehn Gegentreffer ein.