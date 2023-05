Hummel folgt im Sommer Weissinger

Die Titelchance in Getzersdorf lebt! Nach dem souveränen 4:1-Heimerfolg gegen Rust wieder ein bisschen mehr. Der souveräne Sieg – obwohl mit Marian Stancik und Michael Biesenberger zwei Stammspieler verletzt fehlten – nährt die Hoffnungen weiter. Selbst Noch-Spielertrainer Mario Weissinger beginnt wieder ein wenig an den Titel zu glauben: „Die Mannschaft präsentiert sich derzeit wirklich sehr stabil – wer weiß was noch möglich ist …“

Vielleicht ja der ganz große Coup? „Ich würde schon gerne in der 1. Klasse spielen“, schmunzelt er. Trainieren würde die Getzersdorfer dort aber nicht. Und auch nicht in den 2. Klasse. Denn ab Sommer wird es nur mehr den Spieler Mario Weissinger geben. Das Traineramt übernimmt dann Ex- Kremser SC-Coach Harald Hummel (55), der im Herbst noch in Kirchberg/Wagram tätig war. „Ich bin beruflich so eingespannt, dass sich die Doppelfunktion einfach nicht mehr ausgeht“, erklärt Weissinger, der aber in den letzten Runden noch alles versuchen wird, mit seinem Team das fast Unmögliche noch möglich zu machen.



Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer