Nullsummenspiel mit Pluspunkten

„Eigentlich ist gar nichts passiert“ - so fasst Sitzenbergs Trainer Armin Wodiczka das Top-Spiel gegen Hadersdorf zusammen. Was ein spannender Titel-Showdown hätte werden können, endete nämlich in einem chancenarmen 0:0. Und weil auch Fels und Rust Unentschieden spielten, bleibt die Situation an der Tabellenspitze beinahe unverändert. Dass das Spiel nicht spannend werden würde, das habe er schon geahnt, berichtet Wodiczka: „Jeder erwartet sich, dass die Partie gut wird - natürlich“. Ein Punkt Abstand hätte es aber nicht rechtfertigen können, ins Risiko zu gehen. Die Titelkonkurrenten taktierten also lieber, als ein Offensivfeuerwerk zu zünden.

Die Highlights der Partie sind deshalb auch schnell erzählt: Einmal war Hadersdorfs Goalie Poll schon geschlagen, ein Verteidiger wehrte Wedlichs Schuss aber noch auf der Linie ab. Auch Marchetti ließ eine Riesenchance liegen, während Hadersdorf vor allem bei Standards über ihre kopfballstarken Spieler (Schneider und Koppensteiner) gefährlich wurde. Kurz vor Ende setzte dann noch Poschenreither einen Ball über die Latte.

Trotz der „faden G’schicht“ zieht Wodiczka ein positives Fazit: „Wir rean dem Spiel absolut nicht nach. Es war eine flotte, kantige Partie. Wir haben einen Punkt geholt, obwohl wir mit (Goalie) Kerschner und (Verteidiger) Zdenko zwei Riesen-Ausfälle hatten.“ Der Coach sieht seinen Verein jetzt sogar im Vorteil: „Gegen die Plätze drei bis sieben spielen wir nur noch daheim“. Also gegen Fels, Rust, Getzersdorf, Zwentendorf und Tulbing. Sicherlich ein Pluspunkt im Titelrennen - trotz des Nullsummenspiels vom Freitag.