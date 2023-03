Sitzenberg mit "Pflichtsieg"

Einser-Goalie Kerschner, Zdenko, Vermeulen, Benjamin Steinwendtner - dieListe der Sitzenberger Ausfälle vor dem Match gegen Arnsdorf war lang. Ebenso groß war aber auch die Motivation der Wodiczka-Elf, vor dem Showdown gegen Hadersdorf einen Sieg einzufahren.

Halabrin mit Debüt-Doppelpack

Und auch Neuzugang Lubos Halbrin wollte beweisen, was er drauf hat. In der 13. Minute setzte der Stürmer sich bei einem Post-Corner-Gestocher im Strafraum durch und schob vom Fünfer ein. Ein Tor war ihm nicht genug und so legte der Stürmer noch einmal nach: In Minute 34 überlupfte er den Arnsdorfer Goalie von der Seite.Die Vorlage hatte Martin Wedlich beigesteuert.

Der Vorlagengeber wurde schließlich selber zum Torschützen. Den Auftakt-Treffer hatte er dabei vor allem Manuel Nagelseder zu verdanken, der links-außen einige Arnsdorfer stehen ließ und von der Toroutlinie formschön auf den Stürmer zurücklegte.

Kurz gesagt: Im Ergebnis gewannder SCSR deutlich und verdient. Chancenlos war Arnsdorf aber nicht. Die Gäste scheitertenjeweils nur knapp an der Latte und an Sitzenbergs Reinhard-Schreiber. "Erhat wirklich brav gespielt, seine Sache richtig gut gemacht", lobt Coach Armin Wodiczkaseinen Ersatz-Goalie: "Das war heute ein Pflichtsieg, trotz der Ausfälle."Arnsdorfs Trainer Armin Bahtovic hadert hingegen "ein bisschen mit dem Spielverlauf. Wir hätten uns mindestens einen Punkt verdient - aber so ist Fußball nun einmal."

Sitzenberg / R. - Arnsdorf 3:1 (2:0)

Sonntag, 26. März 2023, Sitzenberg Reidling, 130 Zuseher, SR Goran Govedarevic

Tore:

1:0 Lubos Halabrin (13.)

2:0 Lubos Halabrin (34.)

3:0 Martin Wedlich (67.)

3:1 Ümit Gürsoy (85., Elfmeter)

Sitzenberg / R.: R. Schreiber - M. Marchetti (90+1. M. Öllerer) - L. Halabrin, M. Wedlich (88. D. Wieseneder) - M. Urban, M. Nagelseder - D. Schweigl - L. Steinwendtner - K. Bäck - J. Denk (69. G. Pfiel) - A. Haimel; S. Erharter, T. Scherner

Trainer: Armin Wodiczka

Arnsdorf: M. Haas - M. Schütz - F. Schütz, G. Kienast (64. Z. Cerny), G. Alija, S. Heiss - M. Jerabek - J. Stransky, F. Sperk - Ü. Gürsoy - D. Walter; A. Residovic, I. Marsic, A. Westermayer, F. Wintner

Trainer: Armin Bahtovic

Karten:

Gelb: Marcel Marchetti (89., Foul) bzw. Martin Haas (13., Kritik), Georg Kienast (58., Foul), Daniel Walter (67., Kritik)