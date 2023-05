Felser Fight endet tragisch

„Diese Niederlage war nicht notwendig“ - das ist die bittere Erkenntnis, die Fels' Trainer Lucas Fiegl nach dem Spiel gegen Sitzenberg bleibt. Seine Mannschaft kämpfte bis zum Schlusspfiff und holte zweimal einen Rückstand auf - am Ende vergeblich.

Sitzenberg überrumpelte den USC dabei zu Beginn innert zehn Minuten mit einem Doppelschlag. Beim ersten Treffer war Halabrin bei einem abgefälschten Schuss zur Stelle, Marchetti legte sieben Minuten später nach.

„Kompliment an meine Mannschaft“, lobt Fiegl: „Die Burschen haben sich danach richtig reingebissen“. Bis zur Halbzeitpause konnten die Wagramer auf Ausgleich stellen, wofür sich Macko und Mayer mit zwei Corner-Kopfballtoren verantwortlich zeigten.

Ball hinter der Linie?

Nach dem Gang in die Kabine war es wieder Sitzenberg, das den besseren Start erwischte. Marchetti gelang ein Traumtor: Er verlängerte eine Flanke mit der Ferse ins Tor zum 3:2. Ein Patzer sollte die Felser jedoch ein weiteres Mal zurück ins Spiel bringen. Goalie Schreiber schoss dabei Sipka an, der das Leder nur in den Kasten zu rollen brauchte.

Mit dem 3:3 drehten beide Mannschaften noch einmal richtig auf. Die Felser feuerten sich gegenseitig an, während die Sitzenberger aufs Gas drückte und mehrmals gefährlich vors Tor kamen. Beinahe hätte dann aber Fels den Sieg eingefahren. Bei einem Kopfballduell rutschte Schreiber der Ball durch die Hände und - zumindest wenn es nach Fiegl geht - auch ins Tor. „Meine Spieler sind schon abgedreht und auch die Sitzenberger Fans haben den Ball hinter der Linie gesehen“, moniert der Felser Coach: „Das hätte das Spiel entschieden!“

Am Ende gelang stattdessen Sitzenbergs Halabrin der Lucky Punch: Er nutzte einen Patzer Zeilingers nach einem Schiedsrichterball für sich und schoss den SCSR so zum Sieg. „Es war eigentlich glücklich“, zieht Coach Armin Wodiczka nach der Partie Fazit: „Aber auch vollends verdient.“

Statistik:

Sitzenberg / R. - Fels 4:3 (2:2)

Torfolge: 1:0 (3.) Halabrin, 2:0 (10.) Marchetti, 2:1 (17.) Macko, 2:2 (45.) Mayer, 3:2 (54.) Marchetti, 3:3 (71.) Sipka, 4:3 (76.) Halabrin

Karten: Nagelseder (85., Gelbe Karte Foul)Wiesinger (., Gelbe Karte Unsportl.), Fiegl (90+2., Gelbe Karte Kritik), Sipka (60., Gelbe Karte Kritik), Mayer (51., Gelbe Karte Foul), Lackner (34., Gelbe Karte Foul)

Sitzenberg / R.: Bäck, Denk, Schreiber, Nagelseder, Schweigl, Wedlich (82. Fabian), Urban, Marchetti, Halabrin (90+1. Scherner), Vermeulen, Steinwendtner Benjamin (68. Haimel)

Fels: Wiesinger, Sipka, Mayer, Eichberger, Schauhuber, Zeilinger, Sedlmaier, Lackner, Ulrich, Macko, Wick (85. Liebner)

111 Zuschauer, Schiedsrichter: Martin Palgetshofer