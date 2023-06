Ist der Titeltraum jetzt ausgeträumt?

Wenn es aus Sicht der Reidlinger etwas Positives über den Sonntag zu berichten gibt, dann ist es die fantastische Kulisse am Sportplatz: Das Topspiel zwischen Sitzenberg und Getzersdorf lockte 1100 (!) Zuschauer an. So einen Andrang erleben auch Vereine in höheren Ligen nur selten - beeindruckend!

Auf sportlicher Seite ging für die Wodiczka-Elf dann aber alles schief, was schiefgehen hätte können. Denn Goalie Kerschner patzte gleich zu Beginn, als ihm ein haltbarer Freistoß aus 30 Metern durch die Finger rutschte. Haslinger nutzte den Schockzustand der Gegner direkt aus und stellte in Minute 23 per Einzelaktion auf 0:2.

Unglück im Unglück

Dass Marchetti (direkter Freistoßtreffer) und Vermeulen (Elfer nach Handspiel) noch in der ersten Halbzeit ausgleichen konnten, verschaffte den Hausherren nur eine kurze Verschnaufpause. Kurz vor dem Gang in die Kabine verletzte sich nämlich Top-Stürmer Halabrin am Knöchel. „Add injury to insult“, würde der wortgewandte Engländer da wohl sagen.

In der Pause wechselte Coach Armin Wodiczka seinen glücklosen Goalie aus, Schreiber übernahm. An der Unterzahl der Sitzenberger ab Minute 73 trug er keine Schuld. Vermeulen (rote Karte) hatte die Notbremse gezogen, nachdem ein Getzersdorfer durchgebrochen war. Mit Haslingers 2:4 war dann Schicht im Schacht.

Jetzt braucht es ein Wunder, damit der SCSR den Titel noch holen kann. Getzersdorf muss gegen Stein verlieren, Hadersdorf gegen Fels (nach Redaktionsschluss) und Neuaigen. „Solange der Titel rechnerisch möglich ist, werden wir alles geben“, verspricht Wodiczka.

Viel Hoffnung hat er, der pragmatische, aber auch nicht mehr: „Da muss schon viel zusammenkommen. Es wird schwierig.“ So blieb dem Wodiczka am Ende nur der Wermutstropfen eines top organisierten Topspiels: „Kompliment an unseren Veranstalter Christoph Sauer und an alle, die mitgeholfen haben. Das war großes Kino: Ein gelungenes Fest!“