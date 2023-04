Sitzenberg siegt im Spitzenspiel

Werbung

23.04.2023 16:30

Schon in der Aufwärmphase stand die Partie für Rust unter schlechten Sternen. Fries blieb im Rasen hängen und verletzte sich am Knöchel. Zunächst lief der Goalie sogar auf - in der 24. war dann aber Schluss: Nach einer heruntergefangenen Flanke gab Fries w. o. und ließ sich auswechseln.

Sitzenberg erwischte hingegen einen „super Tag“, wie es Trainer Armin Wodiczka formulierte: „Super Ergebnis, super Kulisse, super Wetter: Da war alles top.“ Traumstart in Minute zwei: Halabrin verwertete einen Pass von Nagelseder von halblinks mit einem Schlenzer.

Rust kam dann zwei, dreimal gefährlich vors Tor, konnte aber kein Kapital daraus schlagen. Insgesamt dominierte der SCSR das Match. Kurz nach der Halbzeitpause überspielte Halabrin den Goalie von halbrechts kommend zum 2:0, ehe Marchetti den Sack in der Nachspielzeit zumachte.

„Heute hat die Kaltschnäuzigkeit gewonnen“, meint Stefan Holzmeier. Für das Spiel am Dienstag sei Fries nach seiner Verletzung fragwürdig, berichtete der Viktoria-Coach zu seinem Leidwesen.

Statistik:

Sitzenberg / R. - Rust 3:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (2.) Halabrin, 2:0 (48.) Halabrin, 3:0 (93.) Marchetti

Karten: Haimel (77., Gelbe Karte Unsportl.), Urban (75., Gelbe Karte Foul)Gattinger (60., Gelbe Karte Foul), Szenaszna (78., Gelbe Karte Unsportl.)

Sitzenberg / R.: Haimel (83. Denk), Bäck, Schweigl, Nagelseder, Urban, Wedlich (91. Fabian), Halabrin (58. Steinwendtner), Marchetti, Steinwendtner Benjamin, Vermeulen, Schreiber

Rust: Szenaszna (80. Günes), Gattinger, Paukovic (70. Liebl), Holzmeier, Lang (HZ. Pajic), Briese, Lang-Muhr, König, Plisnic, Eichinger, Fries (25. Szabo)

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Alen Viljusic