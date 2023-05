Zwentendorf verwehrt Sitzenberg Platz eins

Dass ausgerechnet die Zwentendorfer den Sitzenbergern im Titelrennen noch ein Bein stellen würden, hätte nach dem Aderlass im Winter wohl kaum noch einer geglaubt. Die Skaloud-Elf lieferte im Nachtragsspiel vom Montag aber eine spitzen Mannschaftsleistung ab, bei der sich ein Spieler besonders hervortat: Goalie Aaron Schwab.

In der ersten Hälfte wurde der SCSR dabei gleich dreimal gefährlich. Einmal köpfte Nagelseder aus kurzer Distanz auf die Latte, zweimal stürmte Halabrin alleine aufs Tor zu. Goalie Schwab vereitelte beide Halabrin-Chancen mit Glanztaten.

Weltklasseparaden und „Anschütter“

Bis zur Pause blieb die Partie relativ ausgeglichen. Auch Zwentendorf verbuchte einige Torschüsse, war passsicher. „Das erste Tor war einfach entscheidend“, analysiert Sitzenbergs Coach Armin Wodiczka: „Der Spielverlauf war dieses Mal nicht auf unserer Seite.“

Der erste Treffer gelang nämlich Zwentendorf, nachdem Kreimel Grill einen Stanglpass serviert hatte. Danach ging es Schlag auf Schlag: Trixner und Kreimel erhöhten innerhalb von zehn Minuten auf 3:0. „Der gegnerische Tormann hat sich da ein paar Mal angeschüttet“, erzählt SVZ-Trainer Thomas Skaloud.

Die Gäste waren dem hohen Rückstand zum Trotz noch lange nicht geschlagen. Die Sitzenberger wurden nach Kreimels Tor erst so richtig gefährlich. Durch Marchettis Anschlusstreffer kam bei der Wodicka-Elf Hoffnung auf; die SCSR-Offensive nahm an Fahrt auf.

Dass Platz eins für Sitzenberg in weiter Ferne blieb, hatte sie danach abermals dem Zwentendorfer Torhüter zu ver(un)danken. Schwab parierte zwei Kopfbälle aus kurzer Distanz und blockte einige Schüsse, die an anderen Tagen im Kreuzeck gelandet wären.

Am Ende löste Wodiczka die Sitzenberger Dreier-Kette auf, was aber auch nichts mehr brachte. Demmel machte den Sack mit dem 1:4 nach einem Konter zu. „Meine Mannschaft hat alles richtig gemacht. Alles was Vorgabe war, haben sie gut gelöst“, jubiliert Skaloud. „Man braucht es nicht schönreden: Heute haben wir verdient verloren“, ist hingegen Wodiczka enttäuscht.

Statistik:

Sitzenberg / R. - Zwentendorf 1:4 (0:0)

Torfolge: 0:1 (54.) Grill, 0:2 (59.) Trixner, 0:3 (63.) Kreimel, 1:3 (68.) Marchetti, 1:4 (85.) Demmel

Karten: Fejzic (21., Gelbe Karte Unsportl.), Trixner (78., Gelbe Karte Foul), Längauer (76., Gelbe Karte Foul)

Sitzenberg / R.: Schreiber, Nagelseder, Schweigl (70. Steinwendtner), Vermeulen, Steinwendtner Benjamin, Marchetti, Halabrin, Bäck (70. Denk), Haimel, Wedlich, Urban

Zwentendorf: Grill, Fejzic (77. Demmel), Trixner, Längauer (83. Wentseis), Hunger (90+4. Landstetter), Müller, Török (90+4. Lutz), Krousky, Kreimel, Schwab, Kummerer

330 Zuschauer, Schiedsrichter: Maximilian Fischer