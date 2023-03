Drei Elfer reichten nicht

Es ging direkt los mit dem Strafstoß-Fest:Stipo Domazet wurde in der 7. Minute zu Fall gebracht und Fadim Bedzeti verwandelte den fälligen Elfmeter - 1:0 für Neuaigen.Es war ein flotter Start in die Partie zwischen Zwentendorf und dem SVN, der aber ebenso schnell verpuffte. "Mit Fußball hatte das dann nur noch wenig zu tun", berichten die Trainer Thomas Skaloud (SVZ) und Marc Pieler (SVN) einheilig.

Soll heißen:Das Spiel war bis zum Ende der ersten Halbzeit zerfahren und ohne echte Highlights - was wohl auch der Beschaffenheit des Rasens und dem windigen Wetter geschuldet war. Erst in der 34. Minute kam wieder Schwung hinein: Patrick Müller glich per Corner-Kopfball aus. Die Teams verabschiedeten sich schließlich mit einem Doppelschlag in die Pause. Marcel Török hatte Zwentendorf in Führung geschossen, ehe Bedzeti erneut den Ausgleich herstellte.

Zwei Elfmeter - einer geht rein

Nach Wiederanpfiff wurde es dann richtig bitter für Neuaigen. Sturm-Ass Bedzeti hatte bei einem Strafstoß die Führung auf dem Fuß, vergeigte selbigen aber. ImGegenzug stellte Trixner auf 2:3 fürden SVZ.

Marcel Török erhöhte in der 78. dann sogar auf 2:4. Das Tor sorgte für Diskussionen, weil die Zwentendorfer bei einem Schiedsrichterball einfach weiterspielten. "Fair-Play war das nicht", ärgert sich Pieler.

Der SVN-Coach hätte sich ein Unentschieden gewünscht: "Das wäre wohl verdient gewesen." Dazu kam es aber nicht - Bayers Elfertreffer in der Nachspielzeit kam schlicht zu spät. "Wir haben Moral bewiesen", freut sich hingegen Thomas Skaloud: "Die erste Halbzeit war zugeben eine Katastrophe. Die zweite war aber viel besser."

Neuaigen - Zwentendorf 3:4 (2:2)

Sonntag, 26. März 2023, Neuaigen, 155 Zuseher, SR Abbas Jazayeri

Tore:

1:0 Fadim Bedzeti (7., Elfmeter)

1:1 Patrick Müller (34.)

1:2 Marcel Török (45.)

2:2 Fadim Bedzeti (45.)

2:3 Tobias Trixner (63.)

2:4 Marcel Török (78.)

3:4 Marco Bayer (95., Elfmeter)

Neuaigen: N. Kaudela - J. Sefuli - B. Adamovic - M. Pieler (62. M. Kugler) - F. Bedzeti (84. S. Petric), M. Bayer - M. Matic - P. Pegler - D. Biresic (76. M. Martinovic) - M. Cerinski - S. Domazet (84. B. Lazarevic); D. Lukic

Trainer: Marc Pieler

Zwentendorf: A. Schwab - S. Kummerer, M. Längauer - P. Müller, M. Török, D. Matos - T. Krousky, M. Grill - M. Wentseis (24. M. Fejzic) - S. Kaspar (62. T. Trixner) - A. Hunger; C. Nastl, M. Landstetter, S. Haizinger

Trainer: Thomas Skaloud

Karten:

Gelb: Marko Matic (49., Kritik), Dejan Biresic (5., Foul), Marco Bayer (56., Unsportl.) bzw. Matthias Längauer (52., Foul), Thomas Krousky (6., Foul), Patrick Müller (76., Foul), Tobias Trixner (80., Foul), Stefan Kummerer (95., Foul)