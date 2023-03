Stein startet mit Dreier

Mit hohen Erwartungen an sich selbst gingen die Hausherren in das Heimspiel gegen Rußbach. Doch in der Anfangsphase sahen die Zuschauer eine etwas nervöse Steiner Mannschaft, die vor allem in der Defensive zu Beginn ihre Probleme hatte. Somit kam es wie es kommen musste, in der 12. Minute gingen die Gäste aus Rußbach durch Nicolas Gratzl in Front. Die Leutgeb-Elf fand nach dem „Wachrüttler“ besser ins Spiel und kombinierte sich immer wieder durch die Gästeabwehr. So auch beim 1:1 in der 26. Minute, als Theodor Glaser die Rußbacher Hintermannschaft stehen ließ und aus spitzem Winkel in die Maschen traf.

Beide Neuzugänge treffen

Nur sechs Minuten nach dem verdienten Anschlusstreffer zeigte der Unparteiische auf den Elfmeterpunkt. Nachdem Marco Heindl strafwürdig zu Fall gebracht wurde, ließ sich Neuzugang Lukas Höllriegl seine Chance nicht nehmen und erzielte seinen ersten Pflichtspieltreffer für seinen neuen Verein. In der zweiten Spielhälfte konnte Rußbach nur mehr vereinzelt Offensivakzente setzen, die Hausherren waren die spielbestimmende Mannschaft. In der 78. Minute machte Rückkehrer Marcel Hermann mit dem 3:1-Endstand alles klar.

Stimmen zum Spiel

Robert Leutgeb (Trainer Stein): „Unterm Strich ist der Sieg auf jeden Fall verdient. Nach anfänglichen Problemen haben wir dann zu unserem Spiel gefunden. Ich hoffe, der Dreier war ein Brustlöser für die Jungs.“

Stein 1. FCU - Rußbach 3:1 (2:1)

Samstag, 25. März 2023, Krems, 90 Zuseher, SR Harald Glassl

Tore:

0:1 Nicolas Gratzl (12.)

1:1 Theodor Glaser (26.)

2:1 Lukas Höllriegl (32., Elfmeter)

3:1 Marcel Hermann (78.)

Stein 1. FCU: M. Böckl, F. Fichtinger, M. Waldbauer, P. Sauer, E. Omerspahic, M. Hermann, J. Pirker, L. Höllriegl, S. Tanzer, M. Heindl, T. Glaser (80. M. Jarmer); A. Schaffer, D. Brenner, J. Perr

Trainer: Robert Leutgeb

Rußbach: S. Rohsmann, E. Humaj (88. S. Eberhart), V. Veseli, N. Gratzl, S. Aydemir, A. Kerner (60. D. Obritzhauser), P. Graf, M. Maurer, M. Kerner (75. Y. Kiss), J. Huto, P. Osmann; M. Haimeder, M. Hetlinger

Trainer: Manuel Weber

Karten:

Gelb: keine bzw. Erion Humaj (25., Foul), Philipp Graf (55., Foul), Sefa Aydemir (60., Unsportl.), Julian Huto (74., Unsportl.), Marcel Maurer (79., Foul), Daniel Obritzhauser (86., Foul)