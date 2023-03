Unentschieden: Getzersdorf trotzt der Unterzahl

Onur Yagan hatte nach dem Abpfiff viele Gründe zu hadern: "Wir waren einfach nicht clever genug. Da musst du den Stecker ziehen", ärgert sich der Sportliche Leiter der Tulbinger. Die Gäste aus Getzersdorf hatten dem SKT den Sieg auf dem Silbertablett serviert. Trotzdem reichte für die Heimmannschaft nur für ein Unentschieden.

Führung per Elfer

Aber alles der Reihe nach: Tulbing erwischte den besseren Start und ging in der 16. erstmals in Führung. Krumpl war über die linke Seite in den Strafraum gezogen und wurde gefoult - ein klarer Elfmeter. Köpf verwandelte den Strafstoß souverän.

Erst danach kam Getzersdorf ein bisschen in Fahrt. Haslinger konnte nach einer halben Stunde per Freistoß ausgleichen. Kurz nach der Halbzeitpause folgte dann aber wieder ein Rückschlag: Stancik holte sich einem Foul die gelb-rote Karte ab.

Handspiel und Neun gegen Elf

In weiterer Folge ging es für den SCG erst einmal steil bergab. Würzl schoss im Anschluss an das Foul direkt das 2:1 für Tulbing. Es war quasi ein Eigentor der Getzersdorfer: Sie reklamierten einen Outeinwurf, was dem Zeiner aber herzlich egal war. Er startete auf der Seite durch und flankte auf Würzl, der einschob.

Wiederum nur wenige Minuten später sah es dann so aus, als wäre die Partie entschieden. Der zweite Ausschluss auf Getzersdorfer Seite war einigmeraßen skurril: Weissinger versuchte den Ball nach einer Flanke ins Tor zu fausten. Handspiel: Gelb-Rot!

Am Ende nur ein "X"

Am Ende reichte es für Tulbing dennoch nur für ein Unentschieden. Brandl gelang in der 87. Minute noch ein Tor, als er einen Abpraller von Goalie Rene Arnold abstaubte. Der SCG fuhr also mit einem glücklichen Punkt nach Hause - Tulbing ließ man ebendort unglücklich zurück.

Yagan konnte sich nicht genug ärgern: "Wenn wir mit ein bisschen mehr Hirn spielen würden, wären wir Tabellenführer."

Tulbing - Getzersdorf 2:2 (1:1)

Sonntag, 26. März 2023, Tulbing, 180 Zuseher, SR Patrick Rehrl

Tore:

1:0 Daniel Köpf (16., Elfmeter)

1:1 Marcel Haslinger (31.)

2:1 Christoph Gerstel Würzl (64.)

2:2 Florian Brandl (87.)

Tulbing: R. Arnold - K. Mayer, M. Zeiner (78. N. Säckl) - J. Hernaus (30. S. Holzbauer) - M. Jelec - D. Fertl - B. Krumpl - D. Köpf - M. Wimmer (60. C. Gerstel Würzl) - C. Baumühlner (60. R. Ginsthofer) - A. Vrtis (60. D. Addae); P. Überlackner

Trainer: Martin Friedrich

Getzersdorf: P. Oetl - F. Friedl - M. Stancik - A. Veselji, M. Weissinger - A. Steiner, M. Biesenberger, M. Haslinger - F. Brandl - T. Hirschböck (85. E. Eilenberger), P. Jakubicka; O. Posteiner, J. Willach, A. Holzinger, A. Gerstbauer, D. Bajrami

Trainer: Mario Weissinger

Karten:

Gelb: Daniel Köpf (35., Foul), Andreas Vrtis (56., Foul), Kevin Mayer (88., Foul) bzw. Mario Weissinger (49., Foul), Marian Stancik (50., Foul), Agron Veselji (68., Foul)

Gelb-Rot: keine bzw. Marian Stancik (58., Foul), Mario Weissinger (66., Foul)