SCSR fiebert „Jahrhunderpartie“ entgegen, Wedlich geht

Derby, Spitzenspiel und vielleicht auch der Gewinn der Meisterschaft: Wenn Sitzenberg am Sonntag daheim auf Getzersdorf trifft, kommt alles zusammen. Und während die beiden Vereine an der Tür der 1. Klasse anklopfen, wird sich ein Ausnahme-Kicker verabschieden: Martin Wedlich spielt sein letztes Heimspiel in Sitzenberg. Der Stürmer wird den SCSR nach dieser Saison verlassen, wie Trainer Armin Wodiczka bekannt gab.

Wodiczka sprach am Samstag nach dem Sieg über Stein bereits von einer „Jahrhundertpartie“ für Sitzenberg: „Wir erwarten hunderte Zuschauer.“ Die Konstellation mit den zwei fast benachbarten Gemeinden, die auch noch um den Titel spielen sei eine ganz besondere.

Herzschlagfinale oder gar Aufstieg?

Mit etwas Glück könnte Sitzenberg am Sonntag sogar den Pokal in die Höhe stemmen. Konkurrent Hadersdorf spielt einen Tag vorher auswärts gegen Fels. Verliert der USCH gegen die Wagramer, ist Sitzenberg bei einem Sieg über Getzersdorf uneinholbar vorne.

Auch Getzersdorf kämpft um den Titel Foto: Claus Stumpfer

Die Felser haben diese Saison schon einmal bewiesen, dass sie Hadersdorf schlagen können. Ende Oktober, im Hinrundenspiel, gewann die Fiegl-Elf 1:2 gegen den aktuell Drittplatzierten.

Auch für die Getzersdorfer geht es am Sonntag um alles. Sie liegen punktegleich mit Hadersdorf auf dem zweiten Platz. Für gute Stimmung ist auf jeden Fall gesorgt: Bei einem Hadersdorfer Sieg kommt es - unabhängig vom Derby-Ergebnis - zu einem Herzschlagfinale am letzten Spieltag.

400-Tore-Mann geht

Das Spitzenspiel wird jedenfalls das letzte sein, das Martin Wedlich vor Sitzenberger Publikum spielt. Der Stürmer wird den SCSR mit Ende der Saison verlassen. Wedlich war vor über einem Jahrzehnt als Legionär nach Österreich gekommen und hat seitdem die hiesigen Fußball-Ligen aufgemischt.

Alte Bekannte aus Traismaurer Zeiten: Stürmer Martin Wedlich (li.) und Trainer Armin Wodiczka (re.). Foto: Claus Stumpfer

Dem Tschechen gelangen unglaubliche 400 Tore unter anderem für Droß, Traismauer und Sitzenberg. „Man kann durchaus sagen, dass er in der Gegend gefürchtet ist“, schmunzelt Trainer Wodiczka. Der Stürmer verdiene Respekt: „Wir bedanken uns für alles, was er geleistet hat.“

Und wer weiß: Vielleicht schießt Wedlich Sitzenberg am Sonntag ja zum Sieg? Ein würdiger Abschluss für diese spannende Saison wäre es allemal.