Schneider-Doppelpack lässt Hadersdorf jubeln

Mit zwei Siegen aus den ersten beiden Partien startete Stein mit ordentlich Selbstvertrauen in die Partie. Dennoch geriet die Leutgeb-Elf nach 22 Minuten in Rückstand. Ein Freistoß fand am zweiten Pfosten den Kopfballstarken Armin Schneider der zur Hadersdorfer Führung einköpfte. Im Anschluss fanden die Steiner in Form von Theodor Glaser und ihren Kapitän Severin Tanzer gute Möglichkeiten auf den Ausgleich vor, konnten aber keine davon im Tor unterbringen. So ging es mit einem 0:1 aus Sicht der Heimischen in die Pause.

Knackpunkt kurz nach Wiederanpfiff

Ein spielvorentscheidende Szene passierte zehn Minuten nach der Halbzeitpause als Glaser die Riesenchance zum Ausgleich liegen ließ. Im direkten Gegenzug fand ein weiter Abschlag Armin Schneider, der von halblinks freie Bahn in Richtung Tor hatte. Diese Gelegenheit ließ sich Hadersdorfs bester Torschütze nicht entgehen und erhöhte auf 2:0. Im Anschluss kamen die Steiner zu guten Chancen, um den Anschlusstreffer zu erzielen. An diesem Tag war die Leutgeb-Elf jedoch nicht effektiv genug und so machte Hadersdorf in Minute 60 den Deckel drauf. Als Matthias Poschenreithner allein auf dem Weg Richtung Tor war, versuchte Paul Sauer zuerst noch den Hadersdorf Angreifer zurückzuhalten. Dies gelang dem jungen Abwehrmann allerdings nicht und so setzte er im Strafraum zur Grätsche an. Erwischen konnte er jedoch nur mehr seinen Gegenspieler. Der fällige Elfmeter wurde von Patrick Neugebauer verwandelt und der Endstand von 3:0 war fixiert.

Stimmen zum Spiel

Robert Leutgeb (Trainer Stein): „Ein Lob an beide Mannschaften. So klar wie das Ergebnis war die Partie dann nicht. Kaltschnäuzigkeit und Routine haben das Spiel im Endeffekt entschieden.“

Gerhard Hofstetter (Trainer Hadersdorf): „Die Vermutung, auf eine veränderte Steiner Mannschaft als noch im Herbst zu treffen, hat sich bestätigt. Dennoch geht der Sieg in Ordnung, ob in dieser Höhe, sei mal dahin gestellt.“

08.04.2023 16:30

Statistik:

Stein 1. FCU - Hadersdorf 0:3 (0:1)

Torfolge: 0:1 (22.) Schneider, 0:2 (55.) Schneider, 0:3 (60., Elfmeter) Neugebauer

Karten: Hermann (65., Gelbe Karte Unsportl.), Waldbauer (41., Gelbe Karte Unsportl.)Popp (50., Gelbe Karte Unsportl.), Gruber (71., Gelbe Karte Foul)

Stein 1. FCU: Böckl, Hermann, Pirker, Sauer (83. Brenner), Omerspahic, Heindl, Glaser (86. Tröstl), Fichtinger, Waldbauer (60. Hoffmann), Höllriegl, Tanzer

Hadersdorf: Hennebichler, Kloss (76. Enzinger), Leutl, Koppensteiner (87. Trybus), Neugebauer, Popp, Schneider, Poschenreithner, Gruber, Müllner, Poll

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Alen Viljusic