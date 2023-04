Stein überzeugt gegen Stetteldorf

Stein - Stetteldorf 3:1. In den ersten zehn Minuten tat sich die Leutgeb-Elf schwer. „Vielleicht war da die Tabelle zu viel in den Köfpen“, analysierte der Stein Trainer. Der Führungstreffer in Minute zwölf durch Lukas Höllriegl war dann jedoch der Startschuss für eine soueveräne Leistung. Nach einer Kombination im Mittelfeld schickte Kapitän Severin Tanzer Höllriegl, der vor dem gegnerischen Schlussmann eiskalt blieb und zur Führung einschob. Kurz vor der Pause gelang dann der zweite Treffer. Pascal Tröstl nutzte sein enormes Tempo und war für die Stetteldorfer Abwehr nicht mehr einzuholen und schickte Schlussman Djordje Srejic ins falsche Eck.

Mit drei Toren gut bedient

In Durchgang Zwei schalteten die Heimischen nochmal zwei Gänge nach oben und hätten sich mit noch mehr Treffern belohnen können. Die Vorentscheidung fiel 15 Minuten vor dem Schlusspfiff durch Theodor Glaser, der nach einem Lochpass von Lukas Höllriegl den Ball unter die Latte ins Tor beförderte. Kurz vor dem Ende durften sich die Gäste noch über den Anschlusstreffer freuen. Ein Ausrutscher am eigenen Sechzehner wurde von Oktay Kunduraci bestraft, der noch einen Haken schlug und den Ball dann versenkte.

Stimmen zum Spiel:

Robert Leutgeb (Trainer Stein): „Vor allem die zweite Halbzeit war richtig gut von uns. Wir haben heute überzeugt und der Sieg war in meinen Augen über 90 Minuten nie in Gefahr.“

22.04.2023 16:30

Statistik:

Stein 1. FCU - Stetteldorf 3:1 (2:0)

Torfolge: 1:0 (12.) Höllriegl, 2:0 (44.) Tröstl, 3:0 (75.) Glaser, 3:1 (83.) Kunduraci

Karten: Tanzer (89., Gelbe Karte Unsportl.), Höllriegl (68., Gelbe Karte Foul), Pirker (38., Gelbe Karte Foul), Hermann (51., Gelbe Karte Foul), Haubner (16., Gelbe Karte Foul)Beluli (32., Gelbe Karte Unsportl.), Samer (21., Gelbe Karte Foul), Schöllenbauer (21., Gelbe Karte Foul)

Stein 1. FCU: Pirker, Hermann, Sauer, Tröstl (80. Brenner), Fichtinger, Omerspahic, Böckl, Tanzer, Haubner, Höllriegl, Glaser

Stetteldorf: Gregor (88. Muik), Schöllenbauer, Trnka, Beluli (79. Hauser), Preiss, Denninger (HZ. Harbich), Schwaiger, Samer (HZ. Kunduraci), Srejic, Leitner, Hlinka

70 Zuschauer, Schiedsrichter: Kerem Barmaksiz