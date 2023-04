Getzersdorf veranstaltet Schützenfest in Stetteldorf

Stetteldorf - Getzersdorf 1:9. Gleich in der 8. Spielminute hatten die Gäste durch einen Elfmeterpfiff die Chance zum Führungstreffer. Marcel Haslinger nutzte die Chance und brachte seine Mannschaft mit 0:1 in Führung. Etwa fünf Minuten später folgte auch schon das 0:2 durch Florian Brandl. Weitere fünf Minuten später schoss Brandl auch schon das 0:3 und erzielte damit auch seinen Doppelpack.

Spätestens nun herrschte in den Defensivreihen der Gastgeber aus Stetteldorf Chaos. Die Getzersdorfer drangen immer wieder bis ins letzte Drittel der Gastgeber vor, von den Stetteldorfern kam hingegen wenig. Dennoch dauerte es 15 Minuten, bis die Getzersdorfer das 0:4 in der 35. Minute durch Andreas Steiner erzielen konnten. Mit besagtem Zwischenstand ging es für beide Mannschaften schließlich auch in die Halbzeitpause.

Getzersdorf hört nicht auf zu netzen

Nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit dauerte es keine fünf Minuten, bis die Getzersdorfer zum 0:5 trafen. Erneut glänzte Florian Brandl mit seiner Torgefährlichkeit und erzielte damit auch noch den Treffer für seinen Dreierpack. Das 0:6 erzielte Marcel Haslinger in der 57. Spielminute, der nun ebenfalls einen Doppelpack verzeichnen durfte.

Auf Andreas Steiners 0:7 in der 62. Minute und Manuel Kaisers 0:8 in der 66. Minute folgte schlussendlich Jochen Reischers 0:9 in der 82. Minute. Alle drei Spieler trugen somit als Teilnehmer am Stetteldorfer Schützenfest eintragen. Doch auch die Stetteldorfer durften in der 89. Minute durch Philipp Schwaiger noch einen Ehrentreffer zum 1:9 erzielen.

„Der Gegner hat verdient gewonnen. Das war ein gebrauchter Tag für uns.

Statistik:

Stetteldorf - Getzersdorf 1:9 (0:4)

Torfolge: 0:1 (8., Elfmeter) Haslinger, 0:2 (14.) Brandl, 0:3 (19.) Brandl, 0:4 (35.) Steiner, 0:5 (48.) Brandl, 0:6 (57.) Haslinger, 0:7 (62.) Steiner, 0:8 (66.) Kaiser, 0:9 (82.) Reischer, 1:9 (89.) Schwaiger

Karten: Hlinka (57., Gelbe Karte Kritik), Gregor (54., Gelbe Karte Kritik), Lederer (59., Gelbe Karte Kritik), Leitner (30., Gelbe Karte Foul), Brodesser (59., Rote Karte Beleid.), Trnka (33., Gelbe Karte Foul)Biesenberger (39., Gelbe Karte Unsportl.), Reischer (64., Gelbe Karte Unsportl.)

Stetteldorf: Srejic; Beluli, Trnka, Harbich, Gregor (89 Hofinger); Hauser, Hlinka, Preiser (68. Muik), Leitner, Schwaiger; Kunduraci (72. Lassnig)

Getzersdorf: Eilenberger, Jakubicka, Brandl (64. Reischer), Weissinger (69. Willach), Oetl, Steiner Andreas, Friedl (51. Steiner), Stancik, Biesenberger (HZ. Veselji), Haslinger, Hirschböck (64. Kaiser)

55 Zuschauer, Schiedsrichter: Jetmir Muslii