Stetteldorf holt Derbysieg trotz Neuaigner Elfmeter-Ergebniskosmetik

Stetteldorf - Neuaigen 4:2. Das Derby zwischen Stetteldorf und Neuaigen begann als relativ offenes Spiel. Beide Teams kamen in der Anfangsphasen immer wieder zu guten Möglichkeiten in der gegnerischen Hälfte. Kurz vor der 30. Minute klingelte es aber erstmals im Kasten der Neuaigner.

Nach einem Freistoß in der Nähe der Eckfahne nickte Oktay Kunduraci die Kugel zum 1:0 ins Netz. Als Folge einer Diskussion mit dem Schiedsrichter über eine mögliche Ballsperre regnete es noch in der gleichen Minute drei gelbe Karten wegen Kritik für die Neuaigner.

Die Gastgeber hatten in Folge mehr vom Spiel. In der zweiten Spielhälfte wirkte sich dies auch auf den Spielstand aus. So erhöhte Daniel Schöllenbauer zuerst in der 56. Minute nach einem Konter auf 2:0. Zwei Minuten später drückte auch Philipp Schwaiger die Kugel nach einem ähnlichen Konterszenario zum 3:0 über die Linie. Für den vierten Treffer der Stettener sorgte erneut Daniel Schöllenbauer, diesmal lupfte über den Keeper drüber in den Kasten.

Ergebniskosmetik dank strittigen Elfmetern

Nachdem sich Neuaigens Matthias Kugler in der 64. Minute noch die rote Karte wegen Torraub abholte, kam es in der Schlussphase schließlich zu zwei strittigen Elfemtern. Beide Strafstöße wurden von Fadim Bedzeti verwandelt. Das Derby konnten die Stetteldorfer somit mit 4:2 für sich entscheiden.

„Das war ein wichtiger Derbysieg für uns. Summa summarum haben wir heute verdient gewonnen“, so Stetteldorf-CoTrainer Jürgen Lederer.

Tore: Heim Oktay Kunduraci (27.), Heim Philipp Schwaiger (58.), Heim Daniel Schöllenbauer (56.), Heim Daniel Schöllenbauer (62.), Gast Fadim Bedzeti (84., Elfmeter), Gast Fadim Bedzeti (87., Elfmeter)

Stetteldorf: Djordje Srejic, Roman Brandstetter, Nuriamet Beluli, Benjamin Samer, Philipp Schwaiger, Oktay Kunduraci, Adrian Hlinka, Alexander Harbich, Michael Preiss, Daniel Schöllenbauer, Matthias Gregor, Benedikt Winkler, Aldin Osmanovic, Matthias Hauser, Marvin Lassnig, Lukas Labschütz, Christian Muik, Matthias Hauser (72. statt Oktay Kunduraci), Lukas Labschütz (90. statt Adrian Hlinka), Marvin Lassnig (90. statt Philipp Schwaiger)

Neuaigen: Niklas Kaudela, Bojan Adamovic, Fadim Bedzeti, Vedran Petrovic, Marco Bayer, Matthias Kugler, Stjepan Petric, Patrick Pegler, Matthias Cerinski, Stipo Domazet, Anel Dudakovic, Dusan Lukic, Sebastian Kraus, Daniel Schweifer, Boban Lazarevic, Ilija Matijevic, Maximilian Maringer, Boban Lazarevic (60. statt Bojan Adamovic), Sebastian Kraus (66. statt Stjepan Petric)

Karten: Alexander Harbich (46. Gelb Foul), Roman Brandstetter (82. Gelb Foul), Fadim Bedzeti (27. Gelb Kritik), Matthias Kugler (27. Gelb Unsportl.), Patrick Pegler (31. Gelb Foul), Anel Dudakovic (39. Gelb Unsportl.), Boban Lazarevic (66. Gelb Foul), Matthias Kugler (64. Rot Torchancenverh.)