Sitzenbergs Halabrin schießt Stetteldorf mit Viererpack ab

Stetteldorf - Sitzenberg 1:6. Bereits in der 11. Spielminute gingen die Gäste aus Sitzenberg in Führung. Nach einem Freistoß hatte Marcel Marchetti viel Platz vorm Tor der Stetteldorfer und schob die Kugel per Kopf ins Netz. Etwa 15 Minuten später stellten die Gastgeber auch schon auf 0:2. Als Resultat eines schönen Kombinationsspiels der Sitzenberger traf Martin Wedlich zum 0:2.

In Folge versuchten die Stetteldorfer energisch ins Spiel zu kommen. Dabei hatte die Gastgeber immer wieder gute Chancen um den Ausgleichstreffer zu erzielen. Da man die Chancen jedoch nicht nutzte, gingen die Stetteldorfer mit einem 0:2-Rückstand in die Halbezeitpause

Halabrin krönt sich zum Matchwinner

Mit Beginn der zweiten Hälfte spielten die Sitzenberger immer wieder gefährliche Pässe in die Tiefe, die es dem Schiedsrichter schwer machten ein mögliches Abseits bestmöglich zu erkennen. So verwertete Lubos Halabrin in der 60. Minute einen dieser Pässe, vier Minuten später erzielte er nach einer ähnlichen Aktion bereits das 0:4.

In der 77. konnte Daniel Schöllenbauer für seine Mannschaft ein wenig Ergebniskosmetik betreiben. Nach einem schönen Pass in die Schnittstelle traf Schöllenbauer zum 1:4. Zwei Minuten später meldete sich aber auch Sitzenbergs Halabrin erneut zu Wort und machte seinen Hattrick zum 1:5 perfekt. Um seinen Status als Spieler des Spiels noch einmal zu unterstreichen, traf Halabrin in der Nachspielzeit auch noch zum 1:6.

„Sitzenberg war heute die bessere Mannschaft. Wir hatten unsere Chancen, haben sie aber leider nicht eiskalt ausgenutzt“, so Stetteldorf-Coach Markus Brodesser.

Statistik:

Stetteldorf - Sitzenberg / R. 1:6 (0:2)

Torfolge: 0:1 (11.) Marchetti, 0:2 (27.) Wedlich, 0:3 (60.) Halabrin, 0:4 (64.) Halabrin, 1:4 (77.) Schöllenbauer, 1:5 (79.) Halabrin, 1:6 (90+2.) Halabrin

Karten: Hlinka (80., Gelbe Karte Kritik), Harbich (51., Gelbe Karte Foul), Samer (39., Gelbe Karte Foul), Kunduraci (46., Gelbe Karte Foul)

Stetteldorf: Schöllenbauer, Samer (HZ. Brandstetter), Kunduraci, Trnka, Schwaiger, Srejic, Leitner, Harbich, Beluli, Hlinka, Preiss (66. Gregor)

Sitzenberg / R.: Haimel, Schreiber, Vermeulen, Halabrin, Wedlich (82. Scherner), Steinwendtner, Marchetti (70. Steinwendtner), Urban, Nagelseder (80. Pfiel), Schweigl, Bäck

90 Zuschauer, Schiedsrichter: Josef Rath