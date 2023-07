Mit nur drei Abgängen und drei Zugängen bleibt die Mannschaft im Großen und Ganzen gleich. Auch am Trainerstab ändert sich nichts. „Wir halten am Andreas Reisinger fest“, sagt der sportliche Leiter Robert Fink. So bleibt auch der Co-Trainer Roland Schattner.

Zu den Abgängen zählen Daniel Horak, der im Mittelfeld gespielt hat, der Innenverteidiger Smail Softic und der zweite Torhüter Tobias Mayrhofer. Für den Innenverteidiger holt man sich mit Angelo Galli Ersatz. Als zentralen Mittelfeldspieler konnte man Michael Wimmer verpflichten. „Er kommt wieder zu seinem Stammverein“, kündigt Robert Fink an. Als letzten sicheren Transfer gelang es Wördern Michael Mendoza, der wieder durchstarten möchte, zu holen.

Auf den meisten Positionen ändert sich daher nicht viel. Umso motivierter ist die Truppe im Herbst alles zu geben. So ist auch Robert Fink überzeugt: „Wir werden alles geben, um vorne dabei zu sein. Gerade die ersten Runden, in welchen wir gegen die vermeintlich stärksten Mannschaften spielen, werden entscheidend sein.“