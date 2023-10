Bedzeti ist vom Projekt Stetten überzeugt

Der neue Trainer des SV Stetten heißt Faiz Bedzeti. Er kommt vom SV Neuaigen und war dort bislang als sportlicher Leiter tätig. Trotz seiner 34 Jahre ist Bedzeti nicht neu im Trainer-Geschäft, in der Vergangenheit trainierte er bereits verschiedene Jugend- und Reservemannschaften sowie interimsmäßig die Kampfmannschaft der Gersthofer Sportvereinigung. Der SV Stetten stellt für Bedzeti jedoch die erste Kampfmannschafts-Station dar, bei der er von Anfang an als Cheftrainer durchstartet. Im Gespräch mit der NÖN spricht er darüber, wie er gemeinsam mit dem SV Stetten Erfolg haben will.

Fiel es Ihnen schwer, den SV Neuaigen während der Saison für einen Ligakonkurrenten zu verlassen?

Faiz Bedzeti: „Natürlich war das keine leichte Entscheidung, ich war lang dort und habe den Verein ins Herz geschlossen. Andererseits hatte ich aber auch den Wunsch wieder als Cheftrainer aktiv zu werden. Ich habe dann mit ein paar Vereinen Gespräche geführt und mir verschiedene Angebote angehört. “

Was muss getan werden, damit der SV Stetten wieder in die Erfolgsspur findet?

Bedzeti: „Wir müssen uns als Mannschaft definitiv wieder stabilisieren. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, bei der Auswärts-Niederlage gegen Rust hat man aber bereits gesehen, dass wir wieder mit mir Selbstvertrauen agieren. Die Burschen haben in den ersten gemeinsamen Trainingseinheiten einen sehr motivierten Eindruck auf mich gemacht. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir gute Ergebnisse einfahren.“

Warum haben Sie sich für den SV Stetten entschieden?

Bedzeti: „Das Angebot der Stettener kam für mich genau zur richtigen Zeit. Ich kenne Sportleiter Manuel Hofstätter noch aus meiner Zeit als aktiver Spieler. Wir haben von Anfang an sehr ähnliche Sichtweisen geteilt, weshalb der SV Stetten rasch mein Favorit wurde. Von Vorteil ist zudem auch, dass ich die Mannschaft kenne, da wir mit Neuaigen bereits gegen Stetten gespielt haben. Alles in allem hat mich das Projekt schnell überzeugt.“

Was ist das Saisonziel, das Sie der Mannschaft setzen?

Bedzeti: „Aktuell hat für mich die Stabilisierung der Mannschaft oberste Priorität. Es warten jetzt noch schwierige Gegner auf uns, weshalb es jetzt am sinnvollsten ist von Spiel zu Spiel zu schauen. Bevor wir also von irgendwelchen Saisonzielen sprechen, müssen wir zuerst wieder eine spielstarke Einheit bilden. Die Vereinsführung wird sich den Rest der Rückrunde genau anschauen.“

Wo wollen sie langfristig mit der Mannschaft stehen?

Bedzeti: „Wenn wir irgendwann um die Meisterschaft mitspielen, wäre das top. Am wichtigsten ist mir aber, dass wir gemeinsame eine starke Mannschaft bilden. Wir haben viele talentierte Nachwuchskicker – da ist der Reiz da, dass wir die jungen Spieler halten und etwas mit ihnen aufbauen. Ich weiß auch aus meiner Zeit als Trainer in Korneuburg, dass der SV Stetten immer schon gute Nachwuchskicker hervorgebracht hat. Damit wir den Nachwuchs aber optimal an die Kampfmannschaft heranführen können, braucht es erfahrene Routiniers, die die jungen Burschen leiten können.“